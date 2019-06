Kärnä ei tavoittele keskustan puheenjohtajuutta

Rami Nieminen

Keskustan pitäisi vaihtaa nimeä

"On myös välttämätöntä pohtia, tulisiko keskustan uudistamisen yhteydessä myös puolueen nimi muuttaa. Nimenmuutoksella on historiassammekin haettu puolueen linjamuutosta. Yksi vaihtoehto voisi olla esimerkiksi aluedemokraattinen keskustapuolue." 5.5.2019

Maidon- ja lihantuotanton on tuplattava

"Suomalainen kuluttaja voi vaikuttaa parhaiten ilmastoon, ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin valitsemalla lautaselleen suomalaista lihaa. Mutta miten saamme ulkomaiset kuluttajat tekemään saman? Mielestäni tulevan hallituksen on asetettava hallitusohjelmassaan tavoitteeksi suomalaisen lihan- ja maidontuotannon kaksinkertaistaminen." 13.3.2019

Ilotulitteita ei tule kieltää

"Mikäli ilotulitteiden käyttö rajataan vain ammattilaisille, jäävät erityisesti maaseudun lapset paitsi paljosta. Ammattimaisia ilotulituksia ei tultaisi järjestämään uutena vuonna kuin suurissa kaupungeissa ja tunturikeskuksissa. Maaseudun lapset eivät niitä näkisi." 28.12.2018

Junckerille potkut

"Tätä taustaa vasten on hämmästyttävää, että Euroopan unionia on johtanut vuosikausia, no, rapajuoppo. Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ongelmat ovat olleet pitkään tiedossa, mutta niistä on systemaattisesti vaiettu." 19.12.2018

Ei eläinten oikeuksia perustuslakiin

"Eläinten oikeuksien kirjaaminen perustuslakiin olisi kulttuurinen murha, joka tuhoaisi suomalaisen ja saamelaisen elämäntavan." 16.11.2018

Lapset mukaan metsästämään

"Aura Koiviston kirjoitus onkin malliesimerkki vajavaisesta luontosuhteesta, joka on luokiteltu maailmalla jo oireyhtymäksi. Metsästykselle ei tule asettaa tulevaisuudessakaan mitään ikärajoja ja lapset kannattaa ottaa mukaan metsälle jo mahdollisimman varhain." 25.10.2018

Kasviksiakin pitää syödä

"Keskustelu Puolustusvoimien "kasvisruokapäivästä", joka tosiasiassa tarkoittaa kahta kasvisateriaa viikossa, on mennyt absurdiksi. Vegaani-ideologian, jota pidän naurettavana, tuputtaminen olisi asia erikseen, mutta tässä ei ole kyse siitä. Ainoa mikä ahdistaa on se, ettei alun perin päätetty tarjota kotimaista kasvisruokaa." 24.8.2019

Jäähyväiset kasvispihveille

"Nyt markkinoilla myydään vapaasti esimerkiksi makaronilaatikkoa, pasta bolognesea, lasagnea, pepperoni pizzaa, chorizoa, bratwurstia, salamia ja vaikkapa hot dogeja, jotka ovat vegaanisia. Vegaanisten tuotteiden myyntiä tällaisilla nimikkeillä ei tulisi sallia, sillä tällaiset ruoat on perinteisesti valmistettu lihasta." 23.5.2018