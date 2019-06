Suden ja ihmisen yhteiselo?

Se on mielenkiintoista, että aikoinaan joku teki päätöksen susien palauttamisesta läntiseen Suomeen. Ennen 90-lukuahan niitä ei oltu täällä juurikaan nähty 100 vuoteen. Nyt täällä on Suomen suurin susitiheys. Se kun yhdistetään korkeaan väestötiheyteen, niin soppa on valmis.



Varmaan päätöksentekijöillä on aikoinaan ollut hyvä tarkoitus mutta loppuun asti päätöstä ei ole harkittu. Mitä useammin sudet ja ihmiset kohtaavat, sitä enemmän syntyy sekä aiheellista että aiheetonta pelkoa niitä kohtaan. Susien suuhun on joutunut viimeisten vuosien kuluessa satoja kotieläimiä ja lemmikkejä. Niiden menetys aiheuttaa usein suurta surua omistajalleen. Lisäksi suden maine häikäilemättömänä petoeläimenä ei häviä helposti.



Susien tuominen tiheästi asutulle alueelle onkin aiheuttanut enemmän vahinkoa susien maineelle kuin päätöksen tekijät osasivatkaan arvata. Luultavasti susienkin kannalta ne olisi ollut parempi pitää poissa läntisestä Suomesta,

