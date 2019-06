Tuhannet jäivät ilman rahojaan – turvapaikanhakijoiden maksukorttiongelmien taustalla kovan brexitin uhka

Vilma Romsi

Lännen Media uutisoi viime perjantaina yli tuhannen turvapaikanhakijan jääneen vaille palkka- ja vastaanottorahojaan, kun ne jäivät jumiin sulkeutuneille Moni-maksukorteille. Tavoitimme Moni-kortti palveluiden tarjoaja Moni Nordic Oy:n puheenjohtajan Antti Pennasen, joka kertoo ongelmien taustalla olevan Britannian EU-eroon liittyviä sopimus- ja regulaatioteknisiä seikkoja.

– Rahat ovat jumissa Moni-korttien liikkeellelaskijan, brittiläisen IDT Financial Services’in tileillä, joihin meillä ei ole pääsyä.

Maahanmuuttovirasto pyrkii ottamaan kaikille turvapaikanhakijoille käyttöön rajoitetut maksukortit palkan ja vastaanottorahan maksua varten. Osalla turvapaikanhakijoista on tähän mennessä ollut käytössä Maahanmuuttoviraston kokeiluna Moni-korttien lisäksi brittiläisiä PFS-kortteja. Kilpailutuksen tuloksena täysimääräiseen käyttöön tarkoitetuksi maksukortiksi valikoitui PFS, ja turvapaikanhakijoiden rahat oli määrä siirtää Moni-kortilta uusille korteille.

– IDT:n kanssa oli sopimus, että he siirtävät rahat uusille korteille viimeistään toukokuussa. Kun sopimuksettoman brexitin uhka ilmaantui keväällä, varojen siirtoon liittyvän sopimuksen yksityiskohtien käsittely viivästyi.

Moni Nordic Oy:n sopimuksen tuli päättyä Maahanmuuttoviraston kanssa jo syyskuussa 2018. PFS-korttien käyttöönoton viivästyttyä sopimusta jatkettiin aina kevääseen asti.

– Emme halunneet jättää ketään pulaan. Kevään brexit-vyyhdin myötä IDT ilmoitti lopettavansa Moni-korttien palvelun maaliskuussa. Lisäaikaa saatiin lopulta neuvoteltua kuukausi, eli maksukortit lakkasivat toimimasta huhtikuun lopussa.

Pennanen kertoo, että Suomen finanssivalvonnan osallistuttua neuvotteluihin asiat ovat nytkähtäneet eteenpäin.

– En voi vielä kommentoida yksityiskohtia sen tarkemmin, aikataulu ei ole meidän käsissämme. Tilanne on kestämätön ja toivon, että tilanne ratkeaa pian.

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen ei halua kommentoida, onko PFS-korttien käyttöönoton viivästymisen taustalla brexitiin liittyviä ongelmia.

– Ongelmat ovat Maahanmuuttovirastosta riippumattomia. PFS-korttien kohdalla brexit on kuitenkin huomioitu.

PFS-Financial Services Ltd. on brittiläinen yritys, jolla on toimihaara Irlannissa.

Voidaanko maksupalveluiden tilaamista brittiläisiltä yrityksiltä pitää siis luotettavana? Finanssivalvonnan lakimies Sanna Atrila kertoo, että Fivan tietoon ei ole tullut vastaavia ongelmia brittiläisten maksupalveluntarjoajien kanssa.

– Brexitin myötä ei voida vetää johtopäätöstä brittiyritysten epäluotettavuudesta. Fivan käsityksen mukaan brexitillä lienee vain vähäisiä vaikutuksia suomalaisille maksupalveluasiakkaille.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajan Timo Vuoren mukaan trendi on ollut se, että brittiyritykset ovat alkaneet siirtää toimipisteitään muualle EU:n alueelle.

– Mikäli brittiyritys siirtää toimintaansa asianmukaisesti EU:n sisämarkkinoille, niin ongelmia ei välttämättä muodostu. Olennaista on, että yritys toimii EU-sääntöjen ja valvonnan alla, jos se haluaa sisämarkkinan hyödyt.