Jari Aarnion rikoskumppani ja entinen jengipomo sai hovioikeudessa 10 vuotta – Tuomiot lyhenivät osalla muista rikostovereista

Helsinki

Petteri Lindholm

Kymmenen vuoden tuomion 18 rikoksesta saaneen Jari Aarnion lisäksi hovioikeus tuomitsi useita Aarnion rikoskumppaneita.

Oikeuden mukaan Aarnio järjesteli useiden hasista sisältäneiden huumetynnyrien salakuljetuksen Hollannista Suomeen ja organisoi lisäksi huumeiden levittämistä Suomessa.

United Brotherhood -rikollisjärjestön entisen pomon Keijo Vilhusen 10 vuoden tuomio käräjäoikeudesta säilyi hovioikeudessa pituudeltaan ennallaan, mutta syyte lavastusrikoksesta hylättiin.

Vilhunen sai tuomion kahdesta Aarnion kanssa tehdystä törkeästä huumausainerikoksesta, mutta hovioikeus katsoi, ettei hän tiennyt lavastavansa syytöntä henkilöä "Pasilan mieheksi".

– Päämieheni on tietenkin pettynyt tuomioon, mutta sinänsä positiivista oli se, että iljettävä lavastussyyte hylättiin, Vilhusen avustaja, asianajaja Markku Fredman kommentoi.

Fredmanin mukaan on mahdollista, että he hakevat valituslupaa korkeimmalta oikeudelta (KKO).

– Rangaistuksen pituudessa olisi pitänyt näkyä, että syyksi lukemisesta putosi iso osa huumeiden osalta ja yksi syyte hylättiin kokonaan.

Pasilan miehellä on tarkoitettu pitkin tapauksen käsittelyä henkilöä, joka on kantanut prepaid-liittymiä, joilla on pidetty yhteyttä huumausaineiden salakuljettajiin ja levittäjiin.

Lavasturikoksesta tuomittiin siis lopulta vain Aarnio. Oikeuden mukaan on selvä näyttö siitä, että Aarnio on Pasilan mies.

Vilhunen ja Aarnio määrättiin heti vangittaviksi.

Välittömästi vangittavaksi määrättiin myös huumetynnyritapauksen aikana "Malmin naiseksi" kutsuttua henkilö eli Mari Romano.

Romanon tuomio aleni hovioikeudessa kahdella kuukaudella eli hänet tuomittiin kolmen vuoden vankeuteen.

Oikeuden mukaan Romano syyllistyi huumausainerikoksiin, joista osa oli törkeitä.

Romanon asianajaja Arttu Keski-Orvola sanoo päämiehensä olevan helpottunut siitä, että tuomio lyheni merkittävästi ja oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimus hylättiin.

– Kyse on sadoista tuhansista euroista, joten yksityishenkilölle se on tietenkin todella merkittävää.

Keski-Orvolan mukaan Romano on "varsin tyrmistynyt" siitä, että hänen todetaan yhä syyllistyneen huumausainerikoksiin. Siksi on mahdollista, että Keski-Orvola hakee valituslupaa KKO:lta.

Romano on istunut kolmen vuoden tuomionsa jo tutkintavankeudessa eli hän ei enää joudu vankilaan istumaan tuomiota.

Kolmas Aarnion rikoskumppani, Seija Kortekallio-Lampi sai hovissa tuomioonsa tuntuvan lyhennyksen.

Käräjäoikeudessa seitsemän vuoden vankeuteen tuomitun Kortekallio-Lammen tuomio lyhentyi hovioikeudessa kahteen vuoteen.

Hän syyllistyi oikeuden mukaan törkeisiin ja perusmuotoisiin huumausainerikoksiin.

Aarnion alaisena työskennelleen Mikael Runebergin syyte virka-aseman väärinkäyttämisestä taas hylättiin hovioikeudessa kokonaan.

Oikeuden mukaan hän ei ollut tietoinen Aarnion pyrkimyksestä sotkea rikostutkintaa eli hän on toiminut esimiehensä ohjeiden mukaan, kun hän on kohdistanut pakkotoimia kolmanteen henkilön.

Lievemmistä virkarikoksista Runeberg tuomittiin hovioikeudessa sakkoihin, jotka oikeus katsoo suoritetun esitutkinnan aikaisella tutkinvankeudella.

Runebergin viraltapano on myös kumottu.