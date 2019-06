Perussuomalaisten puoluekokouksessa käydään kahden vahvan naisen kisa –voittaja voi tulevaisuudessa nousta Halla-ahon seuraajaksi

Aki Taponen

Perussuomalaisten puoluekokouksesta tulevana viikonloppuna Tampereella ei odoteta samanlaista draamaa kuin kaksi vuotta sitten Jyväskylässä, jolloin Jussi Halla-aho valittiin puheenjohtajaksi.

Puolueensa eduskuntavaaleissa toiseksi suurimmaksi johtanut Halla-aho taputetaan jatkokaudelle riehakkain aplodein. Sen sijaan muille johtopaikoille, etenkin uudeksi puoluesihteeriksi on tungosta.

Ensimmäinen varapuheenjohtajakin vaihtuu, sillä europarlamenttiin siirtyvä Laura Huhtasaari jättää paikkansa.

Seuraajaksi on ehdolla kaksi vahvaa naista, toisen kauden kansanedusta Leena Meri, 51, Hyvinkäältä ja ensimmäisen kauden kansanedustaja Riikka Purra, 42, Kirkkonummelta.

Ykkösvarapuheenjohtajan paikka on siinä mielessä merkittävä, että siltä paikalta pitäisi olla hyvät mahdollisuudet tulevaisuudessa nousta puolueen puheenjohtajaksi sitten, kun Jussi Halla-aho joskus tekee tilaa seuraajalleen.

Meri oli kevääseen saakka eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja sai siinä tehtävässä paljon näkyvyyttä. Riikka Purra taas toimi puolueen poliittisena suunnittelijana niin vahvana taustavaikuttajana, että häntä voi Halla-ahon ohella luonnehtia puolueen pääideologiksi.

– Olen tehnyt strategista työtä puoluejohdon kanssa, koordinoinut puolueen ja eduskuntaryhmän sekä puoluetoimiston ja kentän välistä työtä, Purra kertoo.

– Eduskuntaryhmän puheenjohtajuuteen kuului vastaamista vaihtoehtobudjeteista, ryhmän edustamista ja osallistuin myös puoluehallituksen kokouksiin. Varapuheenjohtajan tehtävään olisi nyt aikaa ja koen, että minulla olisi siihen annettavaa, Meri sanoo.

Riikka Purraa voi Jussi Halla-ahon ohella luonnehtia perussuomalaisten pääideologiksi.

Meri kuvailee Purraa tosi ahkeraksi ja intohimolla puolueen eteen työtä tekeväksi ihmiseksi.

– Henkilökohtaisesti myös pidän Riikasta. Olen ajatellut asian niin, että tuli kumpi tahansa valituksi, pärjäämme keskenämme valtavan hyvin. Luotan häneen, Meri sanoo.

– Leena onnistui eduskuntaryhmän puheenjohtajana valtavan hyvin. Hän on voimakastahtoinen suoraan sanoja ja vaaleissa ääni-imuri. Pidän häntä myös ystävänä. Ei meistä vihollisia saa, Purra sanoo.

Purra on tyytyväinen siitä, että puolueen tavoitteet eivät enää perustu iskulauseisiin vaan johdonmukaiseen ohjelmatyöhön. Hän näkee etenkin puolueen kenttäorganisaatiossa ja viestin eteenpäin viemisessä vahvistamisen tarvetta.

Meren mielestä suurimmat ongelmat puolueessa on korjattu, kun on päästy eroon edellisen puheenjohtajan aikaisesta puhumattomuudesta ja puoluehallitus on saatu mukaan poliittiseen työhön.

Leena Meri johti perussuomalaisten eduskuntaryhmää sen jälkeen, kun siniset lähtivät kaksi vuotta sitten omille teilleen.

Purra pitää Perussuomalaisten suurimpana saavutuksena tähän mennessä sitä, että aiemmin täysin vaietut teemat kuten maahanmuuton ongelmat on saatu nostettua keskusteluun.

– Me näytimme kaikille epäilijöille viime puoluekokouksen jälkeen, että emme ole Timo Soinin varassa, Meri sanoo.

Perussuomalaisilla on nyt eduskunnassa tärkeitä valiokuntapuheenjohtajuuksia. Meri johtaa lakivaliokuntaa, Purra hallintovaliokuntaa ja kansanedustaja Mika Niikko (ps) ulkoasianvaliokuntaa.

Terävyyttä oppositiopolitiikkaan tuo myös puheenjohtaja Jussi Halla-ahon paluu eduskuntaan europarlamentista heti puoluekokouksen jälkeen.

Kansanedustajaksi valittu Riikka Slunga-Poutsalo ei jatka Perussuomalaisten puoluesihteerinä.

Paikalle ovat puoluekokouksessa ehdolla Jarno Eerola Espoosta, Simo Grönroos Espoosta, Ilpo Heltimoinen Lappeenrannasta, Jyrki Lohi Espoosta, Arto Luukkanen Järvenpäästä, Riku Nevanpää Harjavallasta, Mira Nieminen Asikkalasta, Jyrki Niittymaa Jämsästä, Markku Palomäki Porista, Maiju Tapiolinna Nurmijärveltä, Tanja Vahvelainen Vantaalta ja Antti Valpas Helsingistä.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi pyrkivät kansanedustajat Arja Juvonen, Mika Niikko, Sakari Puisto ja Sebastian Tynkkynen sekä eduskuntaryhmän tiedottaja Heikki Tamminen.

Kolmantena varapuheenjohtajana jatkokautta tavoittelee kansanedustaja, eduskunnan varapuhemies Juho Eerola. Paikalle on ehdolla myös kansanedustaja Jari Ronkainen.

Henkilövaaleihin voi tulla vielä kokouspaikallakin lisää ehdokkaita.

Kaksipäiväinen puoluekokous järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa lauantaina ja sunnuntaina. Paikalle odotetaan noin 1 700 osanottajaa.