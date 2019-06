Ministerien lomissa on eroja – kehitysministeri Skinnari pitää lomansa neljässä pätkässä, pisimpään lomailee työministeri Harakka

Anna Kilponen

Valtioneuvosto vahvisti tänään torstaina valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat kesävapaat. Pääministeri Antti Rinne (sd) lomailee kaksi viikkoa heinä-elokuun vaihteessa. Samaan aikaan lomailee myös valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk), joten pääministeriä sijaistaa virkaiältään vanhin ministeri, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Haavisto on ministeristä ainoa, jolle ei ole merkitty lomaa lainkaan kesällä.

Ministereiden joukossa on myös heitä, jotka pitävät lomapäiviään pätkittäin. Kehitysministeri Ville Skinnarin (sd) loma on peräti neljässä, muutaman päivän pituisessa osassa. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) puolestaan on jakanut lomansa kolmeen osaan heinäkuun aikana, kuten myös liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd).

Pisimpään ministereistä lomalla on työministeri Timo Harakka (sd), joka on poissa kahdessa osassa yhteensä 27 päivää heinä-elokuussa. Seuraavaksi pisimpään lomalla ovat rkp:n ministerit Anna-Maja Henriksson (r) 26 päivää ja Thomas Blomqvist, joka on vapaalla yhteensä 24 vuorokautta kahdessa osassa heinä-elokuussa.

Vähiten aikaa lomailevat keskustan ministerit Annika Saarikko kuudella vapaapäivällään ja Katri Kulmuni yhdeksällä päivällään.