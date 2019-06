Lintilä sulattelee ehdokkuuttaan – kentältä tullut runsaasti pyyntöjä

Anita Simola

Valtiovarainministeri, keskustan kansanedustaja Mika Lintilä kertoo, että hän on saanut juhannuksen aikaan yllättävän paljon pyyntöjä, että hän lähtisi kisaamaan keskustan puheenjohtajuudesta.

– Tätä täytyy nyt sulatella pari päivää, Lintilä toteaa Lännen Medialle. Hän ei vielä vahvista, mutta ei liioin tyrmää mahdollista ehdokkuuttaan. Tällä viikolla hän ei päätöksestään kuitenkaan enää kerro, vaan aikaisintaan ensi viikolla.

Keskustan puheenjohtajakisaan ovat ilmoittautuneet tähän mennessä puolustusministeri Antti Kaikkonen ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni. Edellinen kertoi päätöksestään ennen juhannusta, jälkimmäinen keskiviikkona Helsingissä.

Hetki sitten kansanedustaja Mikko Kärnä viestitti, että hän järjestää perjantaina tiedotustilaisuuden, jonka aihe on puheenjohtajapeli ja puolueen tulevaisuus.

Lintilä on tyytyväinen, että ehdokkaita on ilmaantunut, ja että valinnasta syntyy kisa.

Vielä reilu viikko sitten moni ihmetteli, missä keskustan puheenjohtajaehdokkaat luuraavat. Jos hyvin käy, niin heitä voi ensi viikolla olla jo neljä tai itse asiassa viisi, sillä eduskunnan ulkopuolelta on mukana hartolalainen Jari Tasanen.

Eduskuntaryhmän johtoon noussut Antti Kurvinen ilmoitti alkuviikosta, ettei lähde tavoittelemaan puheenjohtajuutta tässä vaiheessa.

Hän kertoi aiemmin, että jos ehdokkaita ei ilmaannu kuin yksi, niin hän harkitsee vakavasti ehdokkuuttaan. Nyt heitä on kaksi, mutta kenttäväen pyynnöt ovat saaneet ministerin mietteliääksi.

– Puheenjohtajan tehtävä ei ole helppo. Kannatuksemme on noin 12 prosenttia. Tulevalla puheenjohtajalla on hyvin selkeä päätehtävä ja se on se, että hänen täytyy nostaa puolueen kannatus ja piste.

Hän muistuttaa, että ensi vuoden kesäkuussa on odottamassa keskustan sääntömääräinen puoluekokous.

– Kenttäväki on aika armotonta. Jos kannatus ei lähde nousuun, niin kaikki on mahdollista seuraavassa puoluekokouksessa.

Lintilä korostaa, että puolueen kannatuksen nousu ei ole itsestään selvyys, vaikka puheenjohtaja vaihtuu.

– Se vaatii puheenjohtajalta valtavan panostuksen.