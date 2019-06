Pääministeri Rinne: Suomalaisten Isis-lasten tilanteeseen haetaan ratkaisua, mutta helppoa se ei ole

Aki Taponen

Pääministeri Antti Rinne (sd) vakuuttaa hallituksen tekevän työtä sen eteen, että suomalaisten Isis-lasten ja -naisten tilanne saadaan nopeasti ratkaistua.

Mitään aikataulua hän ei kuitenkaan suostunut antamaan.

Rinne sanoi, että jos asia olisi helppoa ratkaista, se olisi jo päätetty.

– On inhimillisiä asioita, on turvallisuusasioita ja oikeudellisia asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Kaikkien näiden yhteensovittaminen sillä tavalla, että ratkaisu on perusteltu, vaatii nyt vain aikaa.

Rinteen mukaan kansainvälinen paine asiassa kasvaa, kun YK otti kantaa siihen, että leireillä olevista lapsista ja heidän vanhemmistaan pitää huolehtia.

– Minulle on tärkeintä, että lapset saadaan tavalla tai toisella autettua parempaan tilanteeseen.

Rinne muistutti myös, että Suomen kansalaisilla on perustuslain mukaan kaikissa tilanteissa oikeus palata takaisin Suomeen, jos pääsevät irti sieltä, missä ovat.

Rinteen mukaan ratkaisuun pitää löytää yhteiset pelisäännöt Euroopassa tai ainakin Pohjoismaissa tai sitten se ratkaistaan Suomen omana kysymyksenä.

Yleisellä tasolla Rinne totesi, että periaatteessa orpolasten Suomeen tuominen on helpompaa kuin muiden lasten.

– Mutta jollekin orpolapselle on saattanut löytyä joku aikuinen, joka pitää hänestä tällä hetkellä huolta. Onko heidät järkevä erottaa, jos on tällainen tilanne, Rinne pohti vaikeaa asiaa.