LM-selvitys: Liivijengit tienasivat vankien huumeidenkäytöllä vähintään 2–9 miljoonaa euroa viime vuonna – Vankiloiden huumemäärät kolminkertaistuivat 10 vuodessa

Lännen Media paljasti jo aiemmin liivijengien pyörittävän mittavaa huumekauppaa Suomen vankiloissa, nyt selvitettiin minkä mittaluokan rikoshyödystä on oikein kyse. Rikosseuraamuslaitos ei ole arvioinut asiaa valtakunnallisesti. Vankiloissa liikkuvien huumeiden määrä on räjähtänyt käsiin. Risen mukaan nykyresursseilla rikosten estäminen suljetuissa vankiloissa on hyvin hankalaa, avolaitoksissa jopa mahdotonta.