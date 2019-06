Pääministeri Rinne painotti EU:n globaalia ilmastojohtajuutta esitellessään Suomen puheenjohtajakauden tavoitteita

Aki Taponen

Helsinki

Suomen EU-puheenjohtajakauden painopiste on EU:n globaali ilmastojohtajuus. Suomi haluaa myös vahvistaa ja kehittää EU:n oikeusvaltiovälineitä.

– Ilmastojohtajuus tarkoittaa sitoutumista ilmastoneutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on, että keskeiset elementit tälle suunnitelmalle olisi sovittu Eurooppa-neuvostossa vuoden 2019 loppuun mennessä, pääministeri Antti Rinne (sd) sanoi eduskunnassa keskiviikkona.

Hän antoi Suomen kansallisesta EU-puheenjohtajuusohjelmasta keskiviikkona eduskunnalle pääministerin ilmoituksen.

Rinteen mukaan ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Siten EU:sta rakennetaan Rinteen mukaan maailman kilpailukykyisin ja sosiaalisesti ehein vähähiilinen talous.

Suomi haluaa myös vahvistaa ja kehittää EU:n oikeusvaltiovälineitä.

– Meidän pitää löytää tehokkaampia keinoja varmistaa yhteisten arvojen kunnioittaminen EU:ssa. On jatkettava neuvotteluja keinoista, joilla EU-varojen vastaanottaminen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen voitaisiin kytkeä tiiviimmin yhteen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Rinteen mukaan Suomi painottaa puheenjohtajuuskaudellaan myös EU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista.

– Sisämarkkinat ovat Euroopan unionin ydintä, ja niiden on kohdeltava reilusti kaikkia työntekijöitä. Työehtojen polkeminen ei saa olla kilpailutekijä.

Korkea osaaminen luo pohjan eurooppalaisten ihmisten menestykselle.

– Meidän on syytä selvittää verkostomaisesti toimivan eurooppalaisen superyliopiston perustamista ja eurooppalaisen tutkijavaihdon, Super Erasmuksen kehittämistä, Rinne sanoi.

Puheenjohtajakaudellaan Suomi tavoittelee myös hybridiuhkien torjunnan vahvistamista.

– Meillä on siihen vahvaa osaamista. Yhteistyön tähänastisia tuloksia on muun muassa Helsingin hybridiosaamiskeskuksen perustaminen. Suomen tavoitteena on perustaa pysyvä hybridiuhkien torjuntaa käsittelevä neuvoston työryhmä, joka parantaa eri politiikkasektoreiden työn koordinointia.