Näkökulma: Etelän isäntä vastaan Pohjolan emäntä

Anita Simola

Nyt on keskustalla ehdokkaita uudeksi puheenjohtajaksi, mutta ei vielä tungokseksi asti.

Tuore puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi ennen juhannussaunan lämmitystä aikeistaan, eli hän on ehdolla.

Nyt elinkeinoministeri, puolueen varapuheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk) piti omien sanojensa mukaan pienen tiedotustilaisuuden ja aihe oli odotettu. Kisaan lähdetään.

Kaksin aina kaunihimpi, sanotaan. Tämä pitää kutinsa myös nyt, sillä mikä sellainen kilpailu olisi, jossa ei olisi kuin yksi ehdokas.

Joel Maisalmi Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi jo ennen juhannusta, että puheenjohtajuutta tavoitellaan.

Tilanne voi olla kutkuttava valtiovarainministeri Mika Lintilälle. Hän on sanonut harkitsevansa vakavasti ehdokkuuttaan, jos kisaan ei ilmaannu kuin yksi ehdokas.

Lännen Media kyseli häneltä, entä jos ehdokkaita on kaksi. Siihen Lintilä ei ottanut suoraan kantaa, mutta ei vahvistanut, ettei olisi mukana. Aika näyttää.

Lintilä voisi olla kompromissiehdokas. Hän on tätä nykyä ministeriryhmän vetäjä, eikä hänellä oli menneisyyden painolasteja.

Keskustan eduskuntaryhmän veturiksi valittu Antti Kurvinen viestitti tiistaina, ettei lähde tavoittelemaan puheenjohtajuutta.

Hän kertoi, ettei hän ole valmis. Ei ole oikea aika, eikä hetki. Ovia hän ei sulje. Kurvinen on nuori, ja hän voi olla kisassa myöhemmin monet kerrat.

Puolueen toinen varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen kertoi aiemmin, että ei ole mukana.

Joel Maisalmi Eduskuntaryhmän veturi Antti Kurvinen jätti puheenjohtajakisan väliin.

Keskustalähteistä arvioidaan, että kun Kaikkonen ja Kulmuni lähtevät vaalikentille, niin siinä on aika tasaväkinen pari.

– Ja edustava. Lavasäteilyä riittää, lisää toinen.

Molemmat ovat puolueen kasvatteja, korkeasti koulutettuja, melko nuoria. Kumpikaan ei ole totinen torvensoittaja. Molemmat ovat arvoliberaaleja.

Kaikkonen on 45-vuotias, Kulmuni pian 32 vuotta.

– Kaikkosta pidetään nuorempana kuin mitä hän on. Hän näyttää nuorekkaalta ja on itseään nuoremman oloinen. Hän saa maakunnissa aikaan vipinää. Siinä missä emännät katselevat Kaikkosta, niin isännät Kulmunia, eräs keskustavaikuttaja tokaisee pilke silmäkulmassa.

Vaikka ehdokkaiden jakolinjat voivat olla erilaisia, ei pelistä odoteta raastavaa.

– Eiköhän se käydä ihan maltillisesti. Tuskin kummallakaan on hyvin erilaisia näkemyksiä puolueen linjasta.

Tämä on totta. Vaikka Kaikkonen on Uudenmaan miehiä, on aluepolitiikan vaaliminen hänelle sydämen asia.

Kulmuni edustaa puolestaan Pohjois-Suomea. Osa on uumoillut, josko kisasta sukeutuu selkeästi maantieteellinen kisa.

On totta, että Kulmunilla on mahdollisuus vetää Kainuuta, Oulun seutua, Pohjois-Pohjanmaata ja Lappia itselleen. Tästä näkökulmasta pääsee jo aika pitkälle. Kenttäväki voi päättää, että nyt pidetään yhtä ja viedään pohjoisen tyttö maaliin.

Tällaista kuviota Kaikkosen voi olla vaikea lingota Oulun alapuolelta.

Osa keskustalaisista arvelee, että Kulmuni voi lähteä vaaliin ennakkosuosikkina.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kulmunin puolesta puhuu se, että hänet on kaksi kertaa valittu puolueen puheenjohtajaksi korkein äänimäärin puoluekokouksissa. Kaikkoselta tämä pesti puuttuu. Hän on ollut ehdolla nuorena 90-luvun lopussa, mutta ei tullut valituksi.

Toisaalta Kulmunille voi tulla ongelmia selvittää puolueen kannatusta. Hän on ollut puoluejohdossa varapuheenjohtajana entisen puheenjohtaja Juha Sipilän (kesk.) rinnalla, kun puolue on tehnyt valtavat rökäletappiot. Vastuu painaa, siitä ei pääse yli eikä ympäri.

Osa voi myös katsoa, että Kulmunilla ei ole tarpeeksi elämänkokemusta ja poliittista pelisilmää puheenjohtajaksi.

Joel Maisalmi Mika Lintilä, Katri Kulmuni, Annika Saarikko, Hanna Kosonen, Antti Kaikkonen ja Jari Leppä kantavat keskustan ministerisalkut.

Kaikkosella sitä riittää, mutta hänen painolastinaan ovat Nuorisosäätiöön liittyvät jupakat ja niistä saatu tuomio. Tosin se on sovitettu aikaa sitten, mutta kenttäväki voi sitä mutustella, kun miettii, kumpaa äänestäisi.

Kaikkosen perhe-elämä on ollut viime päivinä voimakkaasti esille naistenlehdissä. Pari erosi ja ex-vaimo on hehkuttanut uutta onneaan. Kaikkonen ja entinen puoliso Satu Taiveaho ovat sijaisvanhempia kahdelle lapselle.

Keskustavaikuttajan mukaan perhe-elämän kuviot voivat vaikuttaa vanhoilliseen siipeen, vaikka ne eivät saisi vaikuttaa.

Keskustan puheenjohtaja Johannes Virolainen joutui aikoinaan kovaan ryöpytykseen avioeronsa takia. Eikä tarvitse lähteä 1970-luvulle asti. Entinen kansanedustaja Timo Kaunisto (kesk.) on kertonut, miten hänet kutsuttiin selittämään avioeroaan konservatiivisille puoluetovereille. Kaunistolla oli tuolloin alkanut suhde vihreiden Kirsi Ojansuun kanssa. Molemmat putosivat eduskunnasta vuoden 2011 vaaleissa.

Toisaalta Kaikkonen on niin sanottu kansan mies ja hänellä on varsin hyvä sosiaalinen kyky puhutella ihmisiä. Hän tuntee kosolti puolueväkeä ja muistaa nimet. Tämä on tärkeää kansanliikkeessä. Kaikkosen hyvin tunteva puolueaktiivi kuvailee häntä termillä kokenut klubimestari. Kaikki otetaan huomioon ja kaikista pidetään huolta. Termi voi tosin kääntyä myös itseään vastaan.

Kulmunia kuvaillaan astetta varautuneemmaksi.

Näyttää siltä, että molemmat ehdokkaat olivat päättäneet hyvissä ajoin ennen julkisuuteen tuloaan, että he lähtevät kisaan.

Kun keskusta päätti hallitukseen menosta, niin puoluevaltuusto oli saanut kuulla pyytämättä jo kovia linjapuheita molemmilta. Väki olisi halunnut kuulla enemmän hallitusohjelmasta, mutta sen sijaan tarjolla oli aatteellista antia. Vaalityö oli näköjään käynnistetty.

Lue myös:

Kaikkonen sai haastajan – elinkeinoministeri Katri Kulmuni hakee keskustan puheenjohtajaksi