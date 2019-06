Tietosuojavaltuutetun muistilista auttaa pitämään huolta tietosuojasta myös kesällä

Tietosuojavaltuutetun toimistoon tulee viikoittain 5–10 Office 365 -tietomurtoihin liittyvää ilmoitusta. Etenkin kesä on hyvää aikaa tietomurroille, sillä monissa yrityksissä käytetään sijaisia ja varamiehiä. Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut muistilistan asioista, joista tulee huolehtia tietomurron tapahduttua. Ohjeistuksessa kerrotaan, mitä asioita rekisteripitäjän tulee tehdä, kun tietomurtoa epäillään ja käydään läpi, kenelle tietoturvaloukkauksesta tulee ilmoittaa. Lisäksi ohjeistuksessa kerrotaan, mitä lisätietoja on varauduttava antamaan ilmoituksen yhteydessä.