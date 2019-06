Tulli täsmentää: makusiidereiden ja -lonkeroiden hinnat eivät nousekaan

Tulli on tänään täsmentänyt maustettuja siidereitä ja lonkeroita koskevaa tuoretta ohjeistustaan. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Täsmennys kuuluu: "”Hedelmästä, kasvista tai muusta luonnontuotteesta käymisteitse valmistetut juomat kuuluvat yleensä edelleen nimikkeeseen 2206, jos niiden alkoholipohjaa, esimerkiksi rypäle- tai omenaviini, ei ole ultrasuodatettu eikä tuotteeseen ole lisätty etyylialkoholia. Osittain fermentoidut, lisättyä etyylialkoholia sisältävät tuotteet luokitellaan edelleen tapauksittain.”

Vielä kesäkuun alussa Tulli aikoi siirtää kyseiset tuotteet luokkaan 2208. Tuolloin suosittujen karpalo-, mustikka- ja mansikkasiidereiden ja -lonkeroiden hinnat olisivat nousseet jopa 40 prosenttia. Sen piti astua voimaan ilman siirtymäaikaa huomenna keskiviikkona 26. kesäkuuta.

Muun muassa Panimoliitto otti Tullin aikeisiin kantaa viime viikolla. Panimo-, päivittäistavarakauppa- ja ravintola-alat tyrmistyivät Tullin tulkinnasta uudesta EU:n antamasta asetuksesta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Asetuksessa on kyse siitä, että juoman verotus kiristyy, mikäli juomaan on lisätty etyylialkoholia, väriaineita tai aromeja niin, että käymisessä mukana olevan omenan tai rypäleen ominaispiirteet eivät enää maistu. Erityisesti asetus on kohdennettu nuorten suosimiin niin kutsuttuihin limuviinoihin.

Liiton mukaan Tullin tulkinta olisi uhannut tuhota kotimaisten siidereiden ja lonkeroiden olemassaolon, koska 40 prosentin hinnannousu oli aiheuttanut valmistuksen loppumisen täysin.

– EU:n asetuksissa on yleensä kansallista tulkintavaraa, ja niin olisi tässäkin tapauksessa. Nyt Tulli vetää tulkintansa tiukimman mukaan, mikä haittaa erittäin paljon kotimaista tuotantoa ja heikentää työllisyyttä, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen sanoi liiton tiedotteessa viime viikolla.