Oikeus tuomitsi Lemmenjoki-harjoituksen johtajan ja Ilmavoimien entisen komentajan – päiväsakkoja yhteensä lähes 5 000 euroa

Ilkka Hemmilä

Helsingin hovioikeus on tuominnut Karjalan lennoston entisen komentajan Markus Päiviön sakkorangaistukseen Lemmenjoki-harjoitukseen liittyvässä syytekokonaisuudessa.

Eversti Päiviö sai tuomion kaikista häntä vastaan kohdistuneista syytekohdista: esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta.

Rikokset tapahtuivat Lemmenjoella Inarissa 22.–24. syyskuuta 2017 järjestetyssä vapaaehtoisessa harjoituksessa. Päiviö toimi harjoituksen johtajana.

Oikeus katsoi toteen, että Päiviö oli muun muassa kutsunut Karjalan lennoston henkilöstöä "homorunkkareiksi", lennoston esikuntapäällikköä "munattomaksi" ja harjoitukseen osallistunutta Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsia todistajien mukaan "Suomen tyhmimmäksi" tai "Suomen paskimmaksi" kaupunginjohtajaksi. Edelleen oikeus piti näitä nimityksiä nöyryyttävinä.

Lisäksi Päiviö oli muun muassa arvostellut harjoituksen suunnittelua julkisesti, kieltänyt käskynalaisiaan puhumasta illallisella ilman omaa lupaansa sekä uhannut heitä sotilasarvon alentamisella, vaikka laki ei edes tunne kyseistä toimenpidettä. Oikeus tulkitsi myös nämä käytökset nöyryyttäviksi ja esimiesasemaa väärinkäyttäviksi.

Päiviön myös katsottiin olleen osan harjoituksesta niin humaltunut, että se vaikutti hänen palveluskykyynsä. Harjoituksen johtajana Päiviön olisi oikeuden mukaan tullut olla koko harjoituksen ajan palveluskykyinen.

Hänet tuomittiin rikoksista 60 päiväsakon rangaistukseen eli maksamaan yhteensä 3 000 euroa. Lisäksi Päiviö joutuu maksamaan kärsimyskorvausta 1 200 euroa Saatsille.

Esimiesasemaan väärinkäyttämiseen liittyen joitain syytteen osia jäi oikeuden mukaan näyttämättä toteen.

Tuomion sai myös Ilmavoimien entinen komentaja, kenraalimajuri Sampo Eskelinen. Hänet tuomittiin 30 päiväsakkoon eli maksamaan yhteensä 1 770 euroa palvelusrikoksesta. Oikeus katsoi Eskelisen viivytelleen esitutkinnan aloittamista noin kahdella ja puolella kuukaudella.

Esitutkinta alkoi joulukuussa 2017, kun oikeus katsoi, että Eskelinen tiesi Päiviön käytöksestä ja sen esitutkintaa vaativasta luonteesta jo syys–lokakuun vaihteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Eskelinen oli kuullut harjoituksen tapahtumista jo sunnuntaina puhelimitse. Lisäksi hänelle toimitettiin sähköpostiviesti Päiviön käytöksestä kaksi päivää harjoituksen päättymisen jälkeen, 26. syyskuuta.

Viesti oli koostettu neljän Karjalan lennoston johtoryhmän jäsenen selvityksestä. Tämän jälkeen oikeuden mukaan asiassa ei tullut esille mitään sellaista uutta, mikä olisi muuttanut tarvetta esitutkinnan käynnistämiselle.

Tapausten pääkäsittelyt tapahtuivat Helsingin hovioikeudessa toukokuun alussa. Samoihin aikoihin Päiviö, joka oli jo aiemmin luopunut Karjalan lennoston komentajan tehtävistä, siirtyi puolustusvoimien palveluksesta reserviin.

Oikeudelle antamassaan vastauksessa Päiviö myönsi osan nimittelyistä, mutta kiistänyt niiden loukkaavan merkityksen. Hän on selittänyt kommenttejaan ja kompurointejaan huumorilla ja väsymyksellä.

Eskelinen oli kiistänyt vastauksessaan viivytelleensä esitutkinnan aloittamista. Hän kertoi ojentaneensa Päiviötä harjoituksen jälkeen. Hän myös vetosi olleensa osan lokakuusta muun muassa lomalla ja matkoilla niin, ettei hänellä kyseisenä aikana ollut mahdollisuutta käsitellä asiaa.

Tuomioiden ohella oikeus määräsi Päiviön maksamaan hieman yli 1 500 euron edestä oikeudenkäyntikuluja valtiolle ja Saatsille. Eskelinen joutuu maksamaan kuluja hieman alle 1 500 euroa valtiolle.

Tapausten oikeuskäsittely alkoi käräjäoikeuden sijaan Helsingin hovioikeudesta, koska syytteessä oli korkea-arvoisia upseereja.

Syyttäjä vaati Päiviölle kaikista syytteistä 60–80 päiväsakon rangaistusta ja Eskeliselle palvelusrikoksesta 50 päiväsakon rangaistusta. Lisäksi Saatsi oli vaatinut Päiviöltä 3 000 euron vahingonkorvauksia.

Uutista on päivitetty 25.6. klo 10.55 tapauksen yksityiskohdilla. Samalla on korjattu tietoa Eskelisen saaman rangaistuksen suuruudesta. Päiväsakkojen suuruus on 1 770 euroa aiemmin ilmoitetun 1 700 euron sijaan.

Lue myös: Kommentti: Puolustusvoimien äijäkulttuurille yksi niitti hovioikeudesta – Lemmenjoesta ei vielä päästä eroon