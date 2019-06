Lahden juhannusaaton puukotuksesta epäilty otettu kiinni

Juhannusaattona Lahden Metsäpellossa tapahtuneen puukotuksen epäilty tekijä on saatu kiinni.

Hämeen poliisin mukaan puukotuksen uhri sai välikohtauksessa hengenvaarallisia vammoja. Hänet toimitettiin ambulanssilla sairaalaan.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on vanginnut vuonna 1962 syntyneen lahtelaisen mieshenkilön todennäköisin syin epäiltynä tapon yritykseen.

Tapahtumapaikalta kiinniotettu epäilty on kuulustelussa myöntänyt aiheuttaneensa uhrin vammat.

Poliisi on päässyt puhuttamaan myös rikoksen uhria.

Tekoa oli edeltänyt rikoksesta epäillyn ja uhrin suusanallinen riita, joka yllättäen kärjistyi teräaseen käytöksi. Molemmat olivat alkoholin vaikutuksen alaisena tekohetkellä. He eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.

Tekovälineenä käytetty teräase on poliisin hallussa. Tapahtumapaikalla on ollut useita muita henkilöitä ja osaa heistä on kuultu asiassa todistajina. Muille paikalla olleille ei aiheutunut teosta vammoja. Hämeen poliisin mukaan tapahtumankulku on keskeisiltä osiltaan selvinnyt hyvin jo esitutkinnan alkuvaiheessa.

