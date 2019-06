Riina Rastas

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ilmoitus olla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia juhlivan Priden virallinen yhteistyökumppani aiheutti kohauksen ja eroaallon. Ilmoituksen ja siitä seuranneen keskustelun jälkeen nähtiin kolmen päivän eropiikki.

Päivittäiset eroluvut ovat pysytelleet suurimman osan vuodesta sadan ihmisen puolin ja toisin. Tiistaina 18.6. eroajia oli kuitenkin Eroakirkosta.fi:n tilaston mukaan 350, keskiviikkona 523 ja torstaina 274.

Nyt eroaalto on rauhoittunut.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyötä Priden kanssa kritisoi muun muassa Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen. Räsänen tviittasi 17.6.:

– Kirkko on ilmoittanut olevansa Setan Pride 2019:n virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?

Kommentti sai osakseen paljon kritiikkiä.

Kirkko vastasi kohuun ja Räsäsen kommenttiin sanomalla, että Priden kumppanina olossa kyse on siitä, että kirkon sanoma kuluu kaikille. Mukana ololla ei oteta kantaa avioliittolakiin.

Kirkko ei ole vain nimellisesti Pride-viikon kumppani. Se järjestää ohjelmaa Pride-viikon jokaisena päivänä. Luvassa on esimerkiksi keskiviikkona 26.6. kristillinen sukupuolivähemmistöihin kuuluvien tapaaminen, perjantaina 28.6. haasteita suvun kanssa -tilaisuus sekä koko viikon kestävä valokuvanäyttely uskonnollistaustaisista LHBTIQ-henkilöistä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Olemme tehneet ohjelman yhdessä Vantaan ja Helsingin seurakuntien kanssa. Esimerkiksi lauantain puistojuhlassa edustamme konttikirkon kanssa. Siellä jaetaan haleja, tarroja, karkkeja ja rukousnauhoja. Siellä saa keskustella ja voi tulla siunatuksi, kertoo Espoon seurakuntayhtymän Monikulttuurisuustyön asiantuntija Matti Peipponen.

Kirkko järjestää perjantaina myös jo 20 vuotta täyttävän sateenkaarimessun. Vaikka Suomen evankelis-luterilainen kirkko on ensikertaa Priden virallinen kumppani, ovat monet seurakunnat olleet vuosia osa Pridea omine tapahtumineen.

– Ohjelmaa on tänä vuonna enemmän, mutta olemme olleet mukana jo monta vuotta. Luterilaisessa kirkossa on monenlaisia mielipidekorostuksia ja ainakin pääkaupunkiseudulla kirkko on pyrkinyt kiinnittämään huomiota siihen, että vähemmistöt tuntevat olonsa tervetulleeksi, Peipponen tuumaa.