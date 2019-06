Ekosysteemihotellista turvaa luonnon monimuotoisuudelle

Muun muassa ketomarunaa ja keltasauramoa, useiden perhoslajien suosimia kasveja, siirrettiin kesäkuun alussa turvaan Pasila-Riihimäki välin rautatien rakennushankkeen alta. Ekosysteemihotellien avulla voidaan turvata harvinaisten kasvi- ja eläinlajien säilyminen ja samaan aikaan toteuttaa rakennushankkeita.

Hausjärven Ryttylästä löytyi sopiva alue kesäkuun alussa pelastetuille kasveille. Kakslammin vanhalta soranottoalueelta löytyvälle luonnonsuojelualueelle pyritään aikaansaamaan näille kasvilajeille tarpeeksi elinvoimaiset populaatiot, jotta sinne voidaan myöhemmin siirtää turvaan niistä riippuvaisia perhosia.

Teo Kaipainen Siirrettyjen kasvien joukossa oli muun muassa ketonukki.

Tilanteesta riippuen ekosysteemihotelliin siirretyt kasvit voidaan myös siirtää takaisin alkuperäiselle kasvupaikalleen, jolloin maankäytön muutoksista huolimatta luonnon monimuotoisuutta on mahdollista pitää yllä.

– Käynnissä olevan ratahankkeen valmistuttua lajistoa voisi siirtää takaisin radanvarteen, mutta myös Kakslammille syntynyt paikka on mahdollista säilyttää, kertoo tutkija Terhi Ryttäri Suomen Ympäristökeskuksesta Väylän tiedotteessa.

– Kakslammi on luonnonsuojelualue, jonka vuoksi tämä saattaisi onnistua. Muualla saatetaan joutua tekemään määräaikaisia sopimuksia, joiden kesto pitäisi vain ennakolta saada riittävän pitkäksi jopa 10-20 vuodeksi, toteaa Ryttäri.

Ekosysteemihotellien asukkaita ovat tulevaisuudessa sellaiset eläin- tai kasvilajistot, joille riittää pienialainen elinympäristö ja jotka kestävät siirron aiheuttaman häiriön. Hotellit täytyy perustaa sellaisille paikoille, joissa elinympäristö vastaa alkuperäistä. Kaikille kasveille hotellit eivät kuitenkaan kelpaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Laajalla alueella liikkuville linnuille ja nisäkkäille ekosysteemihotellin idea ei toimi. Sen sijaan suppealla alueella pärjääville kasveille ja niistä riippuvaisille hyönteisille toimintamalli voi toimia etenkin silloin, jos hyönteisen tärkeälle ravintokasville saadaan ensin luotua riittävän suuri populaatio,kertoo siirtojen ohjelmointityön projektipäällikkö Karoliina Saarniaho WSP Finland Oy:stä tiedotteessa.

– Luontoarvojen turvaaminen edellyttää lajiston erityispiirteiden ja elinympäristön erityistuntemuksen lisäksi huolellista suunnittelua ja pitkäjänteistä työtä, toteaa Saarniaho.

Terhi Ryttäri Ketomarunat sopeutuvat nyt uuteen elinympäristöönsä.

Siirtoja ei voi jättää aivan viime hetkeen, vaan ne tulee aloittaa useita vuosia ennen rakentamistoimenpiteiden käynnistymistä.

Muuttopäivän säällä on myös merkitystä sille, onnistuuko lajien siirtäminen ekosysteemihotelliin. Tavoitteena on, että hotelliin muuttaneet kasvit pärjäisivät heti omillaan. Huonepalvelu saattaa kuitenkin olla tarpeen, jos kesä on helteinen. Pasila-Riihimäki välin rautatien siirtopäivän kovat helteet eivät kuitenkaan olleet kohtalokkaat.

– Istutusajankohdan helle oli hieman huono juttu. Onneksi Vuokon säätiön puolesta järjestyi kastelu, joka auttaa sateita odotellessa. Kakslammin kohteella on lisäksi tärkeää pitää lupiinit poissa paikalta, kertoo Ryttäri.

Kakslammin vanhalta soranottoalueelta löytyvän luonnonsuojelualueen omistaa Vuokon luonnonsuojelusäätiö.