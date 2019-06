Suomen puheenjohtajuuskausi saa lentävän lähdön – EU täyttää avainpaikkojaan ja Trump pohtii, iskeäkö Iraniin vai ei

Jussi Orell

Suomen kausi Euroopan unionin puheenjohtajana käynnistyy viikon kuluttua heinäkuun alussa, kun Romania luovuttaa vetovuoron. Kausi voisi osua tylsempäänkin ajankohtaan. Se tiedetään varmuudella, että Suomen vahtivuorolle osuvat muun muassa neuvottelut EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä (kansankielellä budjetti) sekä Britannian eroprosessi.

Mahdollisena on pidetty myös sitä, että Suomelle jäisi EU:n avainpaikkojen nimityspaketin koordinointi tilanteessa, jossa nimityskokonaisuudesta ei meinata päästä sopuun. Palapeli on valmis vasta, kun sen viimeinenkin pala on paikoillaan.

Suomen hiljentyessä juhannuksen viettoon EU:n johtajat kokoontuivat Brysseliin etsimään yhteisymmärrystä tärkeimmistä nimityksistä, kuten komission puheenjohtajasta. Keskusta-oikeistolaisen EPP:n kärkiehdokas saksalainen Manfred Weber ei ainakaan vielä noussut niin ikään EPP:n Jean-Claude Junckerin seuraajaksi. Kyse on paitsi henkilökysymyksestä myös kärkiehdokasmenettelystä laajemmin.

Koska juhannuskokouksessa ei löytynyt yhteisymmärrystä, Eurooppa-neuvosto järjestää ylimääräisen huippukokouksen kesäkuun viimeisenä päivänä eli juuri Suomen puheenjohtajuuden alkamisen alla. Ajoitus tekee hyvää puheenjohtajamaan vaihtumisen saamalle näkyvyydelle. Suomeen ei tämän tason kokouksia tosin ole odotettavissa kauden alettuakaan, sillä huippukokoukset järjestetään puheenjohtajamaan sijaan Brysselissä.

EU-maiden pitäisi päästä yksimielisyyteen komission puheenjohtajan lisäksi muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajasta, ulkoasioiden korkeasta edustajasta, parlamentin puhemiehestä sekä Euroopan keskuspankin pääjohtajasta. Suomi lobbaa EKP:n johtoon Mario Draghin seuraajaksi Olli Rehniä ja Erkki Liikasta, joita kumpaakin on ennakkoarvioissa pidetty varteenotettavana ehdokkaana.

EU:n nimitysruletti ei maailmanjärjestystä järkytä, mutta Yhdysvaltojen ja Iranin nokittelu voi sitä tehdä. Yhdysvallat oli perjantaina lähellä tehdä ohjusiskuja kolmeen iranilaiseen kohteeseen vastatoimena sille, että Iran oli ampunut alas Yhdysvaltojen miehittämättömän lennokin. Presidentti Donald Trump perui iskun viime hetkellä.

Maiden suhteet viilenivät entisestään Yhdysvaltain irtauduttua Trumpin päätöksellä Iranin ydinsopimuksesta. Trumpin mukaan sopimus oli "maailman huonoin diili ikinä".

Maiden välit eivät olleet häävit aiemminkaan, joten tuorein kiista tuskin ratkeaa viikon kuluessa. Suomelle voi siten EU:n puheenjohtajana tarjoutua välittäjän rooli.

Haastetta ei kannata säikähtää, sillä Suomella on heittää kentälle todellinen ammattimies. Muun muassa Sudanin sisällissotaa Darfurissa sovitellut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) jos joku tietää kokemuksesta, mistä naruista rauhanneuvotteluissa kannattaa vetää.

jussi.orell@lannenmedia.fi