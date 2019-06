Juhannuksen paluuliikenne käynnistyi

Hyppääthän rattiin vain, jos olet selvä ja virkeä. Turvallista matkaa!



Sätt dig vid ratten endast om du är helt och hållet nykter och känner dig pigg. Trygg hemresa!



Only drive when you are sober and have had enough sleep. Have a safe drive!#poliisi #liikenne #juhannus2019 pic.twitter.com/W5wTQMvX6j

