Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä harkitsee asettumista ehdolle keskustan puheenjohtajaksi. Kärnä ilmoitti asiasta tiedotteella torstaina.

– Olin alunperin sitä mieltä, että voisin palvella puoluetta paremmin jossain muussa tehtävässä ja olin aikonut asettua ehdolle keskustan varapuheenjohtajaksi vuonna 2020. Nyt on kuitenkin laitettava kroppa likoon, mikäli uusia puheenjohtajaehdokkaita ei ilmaannu.

Lappilainen Kärnä on toisen kauden kansanedustaja. Hänet on opittu tuntemaan kärkkäistä lausunnoistaan. Kärnä on ottanut kantaa niin kasvisruokaa vastaan kuin Katalonian itsenäisyyden puolestakin.

Keskustan puheenjohtajana hän haluaisi profiloitua etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Suomen puolestapuhujana.

– On täysin selvää, että en tulisi puheenjohtajana edistämään esimerkiksi Helsingin kehitystä, vaan päinvastoin jarruttamaan sitä. Pääkaupunkimme on elänyt muun maan kustannuksella aivan liian pitkään. Keskustan tulee olla koko maan puolue ja huolehtia, että pääkaupunkiseudun positiivinen erityiskohtelu yksinkertaisesti loppuu.

Keskustan pj-kilpaan on toistaiseksi ilmoittautunut vain puolustusministeri Antti Kaikkonen. Keskusta valitsee Juha Sipilän seuraajan ensi syyskuussa.