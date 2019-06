Salaisten operaatioiden johtaja avautuu – Kenraalimajuri Pekka Toveri paljastaa, miksi Venäjä on aiempaa potentiaalisempi uhka Suomelle

Teksti: Taneli Koponen, kuva: Joel Maisalmi

Suomen sotilastiedustelun johtajan oikea käsi, sihteeri Airi Laurila vaikuttaa hieman huolestuneelta. Pääesikunnan neuvotteluhuone Hollon sivupöydälle on katettu kahvit haastattelua varten, mutta tiedustelupäällikkö Pekka Toveria ei näy missään.

On toukokuinen perjantai ja kenraalimajuri Toveri on aloittanut uudessa tehtävässään vain kolme päivää aikaisemmin. Ehkä myöhästymisen syynä on yllättävä salainen operaatio?

Odotellessa ehdimme kuvaajan kanssa tiedustella hieman taustoja. 58-vuotias Toveri on luultavasti sotilasuransa huipulla. Hänet määrättiin tiedustelupäällikön tehtävään tammikuussa.

Toverin valinta oli hienoinen yllätys, koska hän on toiminut edeltäjiinsä verrattuna tiedustelutoimialalla, kuten armeijan sisäpiirissä sanotaan, melko lyhyen ajan. Ennen tiedustelujohtajan pestiä Toveri työskenteli Suomen puolustusasiamiehenä Yhdysvalloissa.

Lukuisten kenraalien alaisuudessa työskennellyt Laurila kehuu pomoaan vuolaasti. Hän luonnehtii tiedustelujohtajaa älykkääksi, tarkaksi ja helpoksi esimieheksi, joka ottaa kaikki huomioon.

Toveri ei piittaa turhista muodollisuuksista, kuten jatkuvasta herroittelusta, Laurila paljastaa. Tarkkuus näkyy siinä, että hän haluaa kaikkien tekevän työnsä kunnolla. Tuore tiedustelupäällikkö oli kuulemma töissä vappunakin. Hän taitaa olla siis innostunut uudesta työstään.

Viimein neuvotteluhuone Hollon ovi aukeaa ja Toveri astuu sisään. Joogaa harrastava kenraali ei Pääesikunnan jyrkistä porrasnousuista huolimatta puuskuta lainkaan. Myöhästymisen syy ei ole erittäin salainen. Hän oli juuttunut autollaan liikenneruuhkaan Tampereen ja Helsingin välillä.

Ensin täytyy kysyä, tunnistaako Toveri itsensä alaisensa kuvauksesta.

– Älykkyydestä en ole ihan varma, mutta muilta osin kyllä. Pyrin siihen, että kaikilla olisi hyvä olla. Meidän järjestelmässämme kaikki tulos tulee ihmisistä, hän sanoo painokkaasti ja hörppii samalla kahvia.

Toveri johtaa sotilastiedustelua, jonka organisaatiorakenne, budjetti ja jopa työntekijöiden tarkka lukumäärä on salaista tietoa. Tiedustelun tärkein tehtävä on antaa ennakkovaroitus Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhasta.

Lain mukaan sotilastiedustelu saa kerätä tietoa vieraan valtion asevoimista, Suomen maanpuolustukseen kohdistuvasta tiedustelutoiminnasta, joukkotuhoaseista ja esimerkiksi kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta.

Tiedustelupäällikkönä Toverilla on enemmän valtaa ja mahdollisuuksia tiedustelutoimintaan kuin yhdelläkään edeltäjistään. Kiireellisissä tapauksissa hän voi päättää yksin esimerkiksi valtiollisen toimijan tietoliikenteeseen kohdistuvasta tiedustelusta Suomen rajan ylittävässä viestintäverkossa. Lupa toiminnalle ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa vasta jälkikäteen.

Tiedustelijoiden työkalupakkiin kuuluu uuden lain mukaan tarvittaessa myös esimerkiksi tunkeutuminen valtiollisen toimijan tietoverkkoihin.

– Yritämme ottaa uudet toimivaltuudet käyttöön niin pian kuin mahdollista. Osa toimivaltuuksista on sellaisia, mitä ei ole ennen tehty. Ei parane rynnätä hommaan ja mokata, Toveri sanoo rauhallisesti.

Hän puhuu nimenomaan tiedustelusta. Vakoilu-termi viittaa laittomaan toimintaan, kuten esimerkiksi papereiden varastamiseen, salakuunteluun ja kiellettyjen kohteiden kuvaamiseen, jota kohdistetaan Puolustusvoimiin, Toveri selittää.

– Tätä varten meillä on sotilastiedustelussa vastavakoiluosa, joka pyrkii estämään kyseistä toimintaa.

Tiedustelujohtajan näkökulmasta uudet valtuudet tulevat tarpeeseen. Vieraiden valtioiden tiedustelutoiminta on Helsingissä yhtä aktiivista kuin kylmän sodan aikana, tiedustelupäällikkö vahvistaa.

– Toimijoita on enemmän kuin aikaisemmin ja ne ovat aktiivisempia kuin aiemmin.

Uusien tiedustelulakien myötä luottamuksellisen viestin suojaa heikennettiin perustuslaissa. Pitäisikö kansalaisten olla huolissaan tiedustelusta?

– Sotilastiedustelu ei ole lähtökohtaisesti kiinnostunut Suomen kansalaisten toiminnasta. Olemme kiinnostuneita ulkomaisista toimijoista.

– Sotilasvastatiedustelussa voidaan toki törmätä tilanteeseen, jossa suomalaisia joudutaan seuraamaan, mutta tähän toimintaan on olemassa kokonaan oma lainsäädäntö, joka ei liity sotilastiedustelulain soveltamiseen.

Alun perin ehdotin Toverille haastattelua, jossa olisimme seuranneet kuvaajan kanssa hänen työtään yhden päivän ajan. Hän kieltäytyi kohteliaasti. Tiedusteluväki tekee työnsä tiukasti turvaluokitelluissa tiloissa, jonne ei ole pääsyä edes suurimmalla osalla Puolustusvoimien omasta henkilöstöstä. Lisäksi valtaosa keskusteluista sisältää turvaluokiteltuja asioita, joten ideaa ei voida toteuttaa, hän perusteli.

Vaiteliaisuudella ja tiukalla salaamisella on sotilastiedustelussa pitkät ja osittain käytännön pakon sanelemat perinteet. Sata vuotta suomalaista sotilastiedustelua -teoksessa kerrotaan Äänislinnassa vuonna 1941 toimineesta suomalaisesta vakoilukoulusta, jossa venäläisiä sotavankeja koulutettiin agenteiksi ja lähetettiin peitetehtäviin Neuvostoliittoon.

Toisen maailmansodan jälkeen Suomen sotilastiedustelu kuihtui kirjan mukaan hyvin pienimuotoiseksi valvontakomission paineen alla. Asiamieskoulutettuja sotavankeja siirrettiin turvaan Ruotsiin. Kylmän sodan aikana Puolustusvoimissa välteltiin käyttämästä tiedustelu-sanaa ja sotilastiedustelusta puhuttiin peitenimillä ”tutkintatoimisto” ja ”tarkastusosasto”.

– Viimeisen 20 vuoden aikana tiedustelu on tullut lähemmäs normaalia (Puolustusvoimien) toimintaa. Se on yksi toimiala muiden joukossa, johon liittyy vähän enemmän tiedon salaamista.

Pienenä poikana Pekka Toveri ei leikkinyt agenttia. Sen sijaan hän halusi palavasti veturinkuljettajaksi tai merikapteeniksi. Tavoite sotilaan ammatista kypsyi vasta lukiossa.

Toveri syntyi Satakunnassa Kankaanpäässä vuonna 1961, mutta asui koko nuoruutensa Helsingissä. Seitsemänvuotiaaksi asti koti oli Puolustusvoimien henkilökunta-asunnossa Pääesikunnan liepeillä. Punaisen kulmatalon neljännen kerroksen asuntoa lämmitettiin puukamiinalla. Peruskunto kasvoi, kun halot piti kantaa portaita pitkin hissittömän talon neljänteen kerrokseen. Toverin isä eläköityi toimiupseerikapteenina ja äiti piti elintarvikeliikettä eri puolilla Helsinkiä.

– Isäni evästi minua, että kannattaa miettiä tarkkaan ennen kuin lähtee sotilasuralle. En ajatellut, että minusta tulee tiedustelija, vaan halusin olla panssarimies.

Hän päätyikin 1980-luvun lopulla ensin panssarikouluttajaksi ja lopulta panssarivaunukomppanian päälliköksi.

Idea sotilastiedustelusta tuli yleisesikuntaupseerikurssilla vuonna 1995. Toveri soitti kurssitovereiden ehdotuksesta silloiselle tiedustelupäällikölle, eversti Yrjö Viitasaarelle ja kertoi kiinnostuksestaan tiedustelutehtäviin.

– Vanhana tiedustelumiehenä Viitasaari yllätti minut. Hän kertoi poikansa olleen johtamassani panssarivaunukomppaniassa varusmiehenä. Näin jo elämäni filminauhana silmieni edessä, mutta Viitasaari rauhoitteli ja sanoi poikansa kertoneen ihan hyviä ja positiivisia juttuja, Toveri muistaa.

Pian tuore tiedustelu-upseeri määrättiin sotilasliitto Naton johtamaan rauhanturvaoperaatioon Bosniaan, jossa sota oli päättynyt Daytonin rauhansopimukseen. Toverin tehtävänä oli valvoa, että sopimusta noudatetaan. Tehtävä Bosniassa on jäänyt hänelle mieleen yhtenä tiedustelu-uran huippuhetkistä.

– Onnistuimme löytämään kohtuullisen suuren määrän laittomia viestiasemia, jotka välittivät sotilasviestiliikennettä. Osa oli tarkoituksella yritetty pimittää meiltä.

Sotilastiedustelu palvelee Puolustusvoimien komentajaa, puolustusministeriötä, valtioneuvostoa ja ulkoministeriötä, mutta kaikkein tärkein asiakas on presidentti Sauli Niinistö.

– Jos tasavallan presidentillä on tietotarpeita, niin pyrimme hoitamaan ne parhaamme mukaan. Olemme sotilastiedusteluorganisaatio ja palvelemme ensisijaisesti Puolustusvoimia ja ylipäällikköä.

– Tieto arkistoissa ei palvele ketään, vaan se pitää saada tarvitsijoille. Emme tiedustele sitä, mikä meistä on mielenkiintoista ja jännittävää, vaan sitä mitä Puolustusvoimien johto ja valtionjohto tarvitsee, Toveri linjaa.

Venäjä on aiempaa kyvykkäämpi

Tiedustelupäällikkö katsoo, että Venäjä on aiempaa potentiaalisempi uhka Suomelle, koska se on sotilaallisesti entistä kyvykkäämpi.

– Venäjä pystyy saamaan mittavia joukkoja nopeammin liikkeelle kuin yksikään länsimaa. He kehittävät suorituskykyään johdonmukaisesti ja uutta (sotavaruste-) materiaalia tulee koko ajan käyttöön.

Samaan hengenvetoon Toveri muistuttaa, että Venäjällä tuskin on suurta tarvetta hyökätä Suomeen. Sotilaiden ajatusmalli lähtee kuitenkin siitä, että puolustuskyky on mitoitettava mahdollista sotilaallista uhkaa kohtaan.

Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto yllätti lännen miehittämällä Tšekkoslovakian ja Afganistanin. Viisi vuotta sitten tunnuksettomat venäläissotilaat valtasivat Krimin. Puhuttiin pienistä vihreistä miehistä, joita käytetään sotilaallisessa toiminnassa.

Toveri löytää yhden keskeisen eron verratessaan kylmän sodan aikoja nykymaailmaan. Ennen tiedettiin yllätysmiehityksistä huolimatta paremmin, mitä Kremlissä ja Valkoisessa talossa ajatellaan. Nyt päättäjien ajatuksenjuoksu on arvaamattomampaa.

– Kun katsoo Putinia ja Trumpia, niin on vaikea arvioida, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Tiedustelijoiden on helpompaa seurata sotilaallista kykyä, koska se muuttuu hitaasti. Toveri antaa esimerkin venäläisten ja amerikkalaisten 1970- ja 1980-luvulla hankkimista panssarivaunuista. Ne ovat yhä käytössä, mutta päivitettyinä versioina.

– Venäjä ja Yhdysvallat satsaavat kovasti rahaa puolustuskykyyn, mutta ei kenelläkään ole yhtäkkiä varaa tehdä valtavia muutoksia.

Sotilastiedustelussa kootaan tietoa muun muassa kaikille avoimista julkisista lähteistä. On kuitenkin myös salaista tiedonhankintaa ja henkilölähteitä, joista ei hiiskuta ulkopuolisille. Uuden tiedustelulain myötä tietolähteet päätyvät kirjoihin ja kansiin.

– Meillä ei ole ollut sellaista rekisteriä kuin vaikka poliisissa ymmärretään tietolähderekisterillä. Nyt se pitää rakentaa.

Pekka Toveri voi päättää muun ohessa kiireellisissä tapauksissa esimerkiksi peitetoiminnan käynnistämisestä ulkomailla. Peitetoiminnassa tietoja voidaan hankkia vaikkapa väärän henkilöllisyyden turvin. Toveri myöntää, että tällaiset operaatiot saattavat olla poliittisesti riskialttiita.

– Emme me ehdoin tahdoin lähde rikkomaan lakeja ulkomaille. Siinä on aina riski, että jäädään kiinni tai tehdään virheitä.

Puolustusvoimien sotilastiedustelu ei suunnittele lähettävänsä agentteja vakoilemaan muita maita.

Mikä uusista tiedustelukeinosta on paras tietojen hankkimisen kannalta?

– Tietoverkko ja tietoliikennetiedustelu on ehdottomasti tärkein, koska toiminta on siirtynyt niin paljon verkkoon. Jos et pääse verkkoon (tiedustelemaan), niin olet monella sektorilla aika sokea.

Vakoojat käyttävät Toverin mukaan yhä myös perinteisiä tapoja ja niitä ei parane unohtaa. Kynä, paperi ja henkilökohtaiset tapaamiset ovat kovaa valuuttaa, koska sähköisesti tallennetut tiedot saattavat paljastua helpommin.

Puolustusvoimat ei ole säästynyt tietovuodoilta. Salaiseksi leimattuja tiedustelutietoja julkaistiin joulukuussa 2017 Helsingin Sanomien sotilastiedustelusta kertovassa uutisessa.

Keskusrikospoliisi tutkii asiaa nimikkeillä turvallisuussalaisuuden paljastaminen ja virkasalaisuuden rikkominen. Uutisointiin puuttui jopa presidentti Sauli Niinistö, mutta sittemmin ei ole kerrottu, aiheutuiko tietojen julkaisemisesta konkreettista vahinkoa.

Julkaistut salaiset tiedot olivat noin kymmenen vuotta vanhoja. Oliko niiden julkaiseminen todella riski Suomen turvallisuudelle?

– Kyllä, äärimmäisen vahingollista, Toveri sanoo epäröimättä.

Tiedot olivat kuitenkin vanhoja?

– Ne olivat osittain vanhoja ja osin kurantteja, Toveri sanoo.

Sitten tiedustelupäällikkö pitää lyhyen luennon vieraan valtion vakoilijoista. Tiedustelukohteesta hankittuihin tietoihin sisältyy aina epävarmuus ja olettamuksia siitä, millainen vastapuolen todellinen kyky on. Asiakirjavuoto voi siis vahvistaa vastapuolen tiedustelun tekemät oletukset faktoiksi.

– Se on aina jättipotti, kun pääset toisen organisaation sisään katsomaan, miten he ovat tehneet hankinta- tai kehittämispäätöksiä. Se on aina, että vau!

Mikä on konkreettinen vahinko?

– Se (uutisointi) paljastaa millainen suorituskyky meillä on, mitä me pystymme seuraamaan ja millä taajuusalueilla.

Toveri sanoo, että salaisten tietojen julkaiseminen ei ollut moraalisestikaan hyväksyttävä, koska siinä ei paljastettu minkäänlaisia laittomuuksia.

– Jos viranomainen rikkoo lakia ja väärinkäytökset julkaistaan, niin se on moraalisesti hyväksyttävää, hän toteaa.

Palataan vielä lopuksi tiedustelulakeihin. Tiedusteluvalvontavaltuutetun Kimmo Hakosen lisäksi tiedustelua valvotaan jatkossa myös eduskunnassa, jossa aloittaa pian kansanedustajista valittava tiedusteluvalvontavaliokunta.

Hirvittääköhän tiedustelupäällikköä yhtään eduskunnan valvontaan päätyminen? Kansanedustajia informoidaan pian tiedustelutoimista kattavammin kuin koskaan aiemmin.

– Luotan, että parlamentaarinen järjestelmä valitsee sinne semmoiset ihmiset, jotka ovat sopivia valvomaan meidän toimintaamme.

Ihan kaikkia salaisuuksia valvontavaliokunnan kansanedustajille ei paljasteta.

– Eduskunnan pitää saada tietää, mitä se valvontatehtävissään tarvitsee, mutta kaikkien toiminnan yksityiskohtien paljastaminen ei ole tarkoituksenmukaista, eikä se luo mitään muuta kuin turvallisuusriskejä. Emmehän me kerro kaikkea edes oman organisaation sisällä, Toveri sanoo.

Sotilastiedustelun on hänen mukaansa kuitenkin aika avautua ”jollain tavalla”. Harkinnassa on kansalaisille julkaistava, kaikkien aikojen ensimmäinen julkinen raportti sotilastiedustelun toiminnasta.

Jutun lähteenä on käytetty myös tietokirjaa "Sata vuotta suomalaista sotilastiedustelua" (Atena 2018)