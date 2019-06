Rami Nieminen

Kansanedustaja ja kristillisten entinen puheenjohtaja Päivi Räsänen on lähettänyt avoimen kirjeen arkkipiispa Tapio Luomalle. Kirjeessä hän paheksuu sitä, että hänen kotiseurakuntansa Riihimäellä on päättänyt osallistua Pride-viikon tapahtumiin. Räsäsen mielestä on valitettavaa, että kirkko on Pride-viikon virallinen yhteistyökumppani.

– Surukseni olen saanut tietää, että kirkkohallituksen johtoryhmän lisäksi myös te, arkkipiispa Luoma olette antanut tälle hyväksyntänne, Räsänen kirjoittaa.

Hän kertoo kirjeessään kotiseurakuntansa jäsenestä, joka päätti tämän vuoksi erota kirkosta. Räsäsen mukaan monet, myös hän itse, harkitsevat samaa.

– Suuri joukko aktiivisia, Raamattua elämänsä ja uskonoppinsa auktoriteettina pitäviä kirkon jäseniä pohtii tällä hetkellä, voiko kirkkoa pitää enää hengellisenä kotinaan. He kyselevät, missä tulee vastaan raja, jota ei voi enää ylittää. Tätä pohdintaa käyn itsekin.

Räsäsen mukaan hänen kannanotossaan ei ole kyse homofobiasta, päinvastoin.

– Kirkko ei syyllisty syrjintään, jos se uskaltaa käyttää sanaa synti niin homosuhteista kuin muista avioliiton ulkopuolisista sukupuolisuhteista. Sen sijaan kirkko syyllistyy homoseksuaalien syrjintään, jos he eivät saa kuulla Jumalan sanan koko totuutta, joka sisältää niin lain kuin evankeliuminkin.