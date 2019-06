Ammattiliitot aktivoituivat työnvälityksessä – "Jotkut puhuvat työnvälityspalveluista työelämän Tinderinä"

Anna Kilponen

Moni ammattiliitto on alkanut tarjota entistä laajemmin työllisyyttä tukevia palveluita. Useat liitot tarjoavat nykyään jäsenilleen tai kaikille avoimena palveluina työnvälityspalveluita.

Taustalla on tyytymättömyys te-keskusten tarjoamaan työvoimapalveluun.

– Ammattiliitot ovat heränneet, kun työvoimapalveluiden aliresurssoinnista on ollut keskustelua. Liitot haluavat tarjota vahvemmin ohjaus- ja työnhakupalveluita julkisen palvelun rinnalle. Ne eivät ole tulossa korvaamaan julkista palvelua vaan täydentämään sitä, kertoo koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:sta.

Heinikosken mukaan moni SAK:n alainen liitto tarjoaa verkossa työnvälityspalveluita, tai ainakin suunnittelee sellaista.

Rakennusliitto valmistelee parhaillaan omaa työnvälityspalveluaan, joka on suunnattu vain jäsenille. Viestintäpäällikkö Janne Mäkisen mukaan uusi, nykyistä monipuolisempi verkkopalvelu on tarkoitus avata syyskuussa. Tällä hetkellä liitolla on käytössään Duunitori-palvelun kanssa yhteistyössä toimiva työnhakupalvelu.

– Työnhakijoiden lisäksi uudesta palvelusta hyötyvät myös työnantajat, kun hakijoina on vain alan ammattilaisia. Moderni ammattiliitto kulkee jäsentensä mukana, Mäkinen perustelee muutosta.

Rakennusliiton ohella työnvälityspalveluita on Palvelualojen ammattiliitto PAMilla, Teollisuusliitossa ja Ammattiliitto Prossa. Lisäksi hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:ssä vastaavaa palvelua valmistellaan.

Halu kehittää uusia palveluita liittyy Heinikosken mukaan myös työelämän murrokseen.

– Liittojen on mietittävä uusia keinoja saada jäseniä esimerkiksi houkuttelevilla palveluilla. Ammatillinen edunvalvonta on tietysti ykkösjuttu, mutta työnvälityskin istuu siihen todella hyvin. Rekrytointikin muuttuu: sen on tavoitettava oikeat ihmiset tarpeeksi nopeasti.

Mistään radikaalista uudistuksesta ei Heinikosken mielestä ole kyse, sillä liitoilla on vahvat perinteet koulutusorganisaatioina, ja epävirallista työnvälitystoimintaa on ollut jo aiemmin.

– Liitot ovat kouluttaneet aktiivisesti jäseniään työnhakuun liittyvissä asioissa ainakin pari kolmekymmentä vuotta. Niitä ei vain ole brändätty työllisyyttä auttaviksi palveluiksi, vaikka faktisesti ne ovat sitä olleet.

Samoilla linjoilla on myös PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto. Hänen mukaansa työnvälitystoiminta on ammattiliitoille luonteva, täydentävä palvelu, jonka myötä liitot ovat palanneet juurilleen.

– Ennen kuin valtion hoitamat julkiset työvoimapalvelut tulivat, oli ammattiliitoissa myös työnvälitystoimintaa. Nykyiset te-toimistojen resurssit on vedetty niin tiukoille, että siellä ei pystytä sellaiseen henkilökohtaiseen palveluun, kuin mitä se parhaimmillaan voisi olla. Julkinen palvelu on ollut jo pitkään liikkeessä. Vielä ei tiedetä, mikä on sen rooli tulevaisuudessa, Veirto kertoo.

Digitalisaation kehittyminen on Heinikosken mukaan omalta osaltaan madaltanut kynnystä lähteä kokeilemaan työvälityspalvelua Duunitorin kaltaisilla sähköisillä alustoilla.

Esimerkiksi PAMin reilun vuoden verran toimineet Duunisivut on toteutettu yhteistyössä Duunitori-palvelun kanssa.

– Olemme suodattaneet Duunitorin asiantuntijoiden kanssa omille Duunisivuillemme alamme työpaikkoja. Tällöin käyttäjän on helppo löytää avoimia työpaikkoja, Veirto sanoo.

Palvelussa käyttäjät voivat tilata itselleen hakuvahteja haluamillaan rajauksilla, jotka voivat liittyä toimialaan, työaikaan tai työpaikan sijaintiin.

PAM on mukana JHL:n ja Teollisuusliiton kanssa projektissa, jossa selvitetään, olisiko liittojen järkevää lähteä tarjoamaan laajemminkin työllisyyspalveluita.

– Projekti on tulossa päätökseensä. Syksyllä olemme viisaampia siinä, lähdemmekö yhdessä laajemmin satsaamaan palveluihin vai kehitämmekö omia palvelujamme eteenpäin.

Seuraava vaihe voisi Veirton mukaan olla se, että liiton oma palvelu ottaisi vastaan työnantajien työpaikkailmoituksia järjestelmään, johon vain jäsenet voisivat kirjautua.

Tällä hetkellä PAMin Duunisivut ovat kaikille alan työpaikoista kiinnostuneille avoimet.

– Jotkut puhuvat työnvälityspalveluista työelämän Tinderinä, josta voidaan etsiä perfect matchejä (täydellisiä osumia).

Veirto arvelee Duunisivuilla olevan joitakin satoja käyttäjiä.

– Vie aikansa, että ihmiset löytävät palvelun äärelle ja ymmärtävät, että ammattiliitonkin kautta saa työpaikkatietoa. Tiedämme, että käyttäjissä on varmasti sellaisia, jotka ovat jo työssä, mutta etsivät samanaikaisesti uutta työpaikkaa.

Työvoimapulasta kärsivillä aloilla palvelu taas saattaisi helpottaa esimerkiksi niin sanottua kohtaanto-ongelmaa, jossa työnantajien ja työntekijöiden tarpeet eivät kohtaa.

Lehto Groupin kerrostalorakennustyömaalla Oulun keskustassa työskentelevien raudoittaja Asko Keräsen ja kirvesmies Joona Kolehmaisen työpäivä alkaa olla jo loppusuoralla maanantai-iltapäivänä.

Keränen ja Kolehmainen ovat rakennusmiehiä jo toisessa polvessa – isän esimerkki on saanut molemmat lähtemään alalle.

Keränen on ollut alalla jo kymmenen vuotta, Kolehmainen puolestaan vasta viisi. Rakennustyömaat ovat tulleet heille kuitenkin tutuksi ensin kesätöinä ja sitten vakinaisemmin. Keränen kertoo työllistyneensä omien verkostojensa kautta ja Kolehmainen kesätyön kautta.

– En ole hakenut päivääkään töitä. Tulin alalle suoraan ammattikoulusta, Kolehmainen kertoo.

Rakennusliittoon kuuluvien Asko Keräsen ja Joona Kolehmaisen mielestä liiton kaavailema laajempi työnvälityspalvelu verkossa kuulostaa järkeenkäyvältä, vaikka heillä itsellään ei olekaan kokemusta työnhausta.

– Ei se pahitteeksi ole. Uskon, että se voi toimia, kun sieltä löytää alan töitä paremmin, Keränen toteaa.