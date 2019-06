Väärennettyjä euroja liikkeellä – lavasterahaa tai tekstiä venäjäksi

Poliisi tiedottaa, että maksuvälineenä on käytetty eriarvoisia euroseteleitä, jotka ovat väärennettyjä tai joita on käytetty elokuvissa. Esimerkiksi Lahdessa poliisi tapasi nuoren miehen, joka yritti maksaa hotellihuonetta väärällä 200 euron setelillä.

Poliisi Venäjänkielinen teksti paljastaa, että kyse on väärästä rahasta.

Jokaisessa setelissä oli venäjäksi teksti "Tämä ei ole oikeaa rahaa". Mies kertoi poliisille ostaneensa setelit verkkokaupasta, jonka nimeä poliisi ei kerro.

Miestä epäillään rahajäljitelmän levittämisestä.

Poliisi Tämä seteli on tarkoitettu elokuvatuotantojen tarpeistokäyttöön.

Poliisi Teksti setelin reunassa kertoo, ettei kyseessä ole aito raha.

Lisäksi poliisille on viime viikkoina tuotu useissa eri yhteyksissä maksuvälineenä käytettyjä 20 ja 50 euron seteleitä. Vaikka seteleissä on ollut englanniksi merkintä, että seteli ei ole laillinen maksuväline vaan se on tarkoitettu elokuvien tarpeistossa, on niitä kelpuutettu maksuvälineeksi. Henkilö, joka maksaa tällaisella rahalla, syyllistyy rahajäljitelmän levitykseen, poliisi muistuttaa.