Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari uusista tiedusteluvaltuuksista: "Kestää aikansa ennen kuin kone käy kaikilla sylintereillä"

Jussi Orell

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari on voinut nukkua yönsä kesäkuun alusta asti aiempaa rauhallisemmin. Kuun alussa astuivat voimaan tiedustelulait, jotka antavat supolle ja Puolustusvoimille aiempaa laajemmat valtuudet tekniseen tiedusteluun. Käytännössä kyse on tietoverkoissa liikkuvan tiedon analysoinnista jo ennen rikosepäilyä. Supo sai myös oikeuden kansainväliseen tiedusteluun, kun se oli ennen kansainvälisen tietojenvaihdon varassa. Tiedustelulla pyritään torjumaan ennen kaikkea terrorismia ja vakoilua.

– On hienoa päästä käytännössä toteuttamaan säädettyjä lakeja. Olemme muuttaneet organisaatiotamme vastaamaan uutta lainsäädäntöä ja rekrytointeja jatketaan. Kestää kuitenkin aikansa ennen kuin kone käy kaikilla sylintereillä, Pelttari sanoo.

Pelttari uskoo supon löytävän tarpeeksi uusia osaajia onkimaan dataa tietoverkoista ja analysoimaan sitä.

– Ainakin toistaiseksi tekijöitä on löytynyt, koska kyse on mielekkäästä ja merkityksellisestä työstä. Palkoilla kilpaileminen on vaikeaa ja jopa mahdotonta julkiselle toimijalle, Pelttari myöntää.

Katse on pidettävä rekrytoinneissa kotimaassa, sillä osaajien palkkaaminen ulkomailta ei ole supolle mahdollista. Sen sijaan kaksoiskansalaisuus ei Pelttarin mukaan ole ehdoton este palkkaamiselle. Harkinta tehdään tapauskohtaisesti.

– Kaikkien taustat kuitenkin selvitetään tarkasti mahdollisten sidonnaisuuksien paljastamiseksi, hän korostaa.

Supon rekrytointeja helpottaa tiedustelulakien yhteydessä sille myönnetty 10 miljoonan euron kehyslisäys.

Lännen Media kertoi viime viikolla, ettei suojelupoliisi tai Helsingin käräjäoikeus anna tietoa siitä, joko uusien lakien mukaiseen tiedusteluun on haettu lupia.

– Olemme niin avoimia kuin voimme, mutta operatiivisesta toiminnasta emme anna tietoja julkisuuteen, koska se voisi vaarantaa toimintaa, Pelttari perustelee.