Veli Liikanen on vihreiden uusi puoluesihteeri – Erkki Liikasen veljenpoika Mikkelistä

Ilari Tapio

Paitsi uuden puheenjohtajan Maria Ohisalon, vihreät saivat tänään uuden puoluesihteerin. Hän on puolueen varapuheenjohtaja, mikkeliläinen Veli Liikanen, 40.

Liikanen ei ole Mikkelissä mikä tahansa nimi. Suomen Pankin entinen pääjohtaja, EU-komissaari ja ministeri Erkki Liikanen on Mikkelin poikia, ja Veli Liikanen on hänen veljenpoikansa. Politikointi on siis ainakin osittain verenperintöä.

Liikanen valittiin Porin puoluekokouksessa viiden ehdokkaan joukosta.

Neljä muuta kandidaattia olivat ammattiyhdistysliike PAM:ssa yhteiskuntasuhteiden vastaavana työskentelevä helsinkiläinen Elena Gorschkow, turkulainen varakaupunginvaltuutettu ja liikunta-alan ammattilainen Joonas Niemi, vihreiden helsinkiläinen kampanjapäällikkö Kirsi Syväri ja Oulun vihreiden puheenjohtaja Marjo Tapaninen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Veli Liikanen työskentelee tutkijana ammattikorkeakoulussa.

Hän toteaa vetäneensä suuressa asiantuntijaorganisaatiossa projekteja, ohjanneensa opiskelijoita ja opettaneensa vapaaehtoisten johtamista.

Puoluetoimiston esihenkilönä Liikanen lupaa panostaa porukan työssä jaksamiseen ja haluavansa rakentaa vihreille organisaation, jonka turvin se on valmis pääministeripuolueeksi seuraavissa eduskuntavaaleissa.

– Sen työn tärkein välietappi ovat vuoden 2021 kuntavaalit. Niissä vihreät ovat valmiit kilpailemaan johtavan puolueen asemasta monissa kunnissa.

– Olen valmis asettamaan oikeat askelmerkit tällä tiellä uuden puoluejohdon ja aktiivien tuella.

Vihreiden väistyvä puoluesihteeri Lasse Miettinen toimi tehtävässään niin pitkään kuin puolueen säännöt antoivat myöten.