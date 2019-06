Pesäkamerat viritetty – nyt pääsee seuraamaan läheltä maakotkan ja liito-oravan pesintöjä

Suomen luonnonsuojeluliitto avasi verkkolähetykset, joissa voi seurata uhanalaisten maakotkan ja liito-oravan pesintöjä. Pesintöjä seurataan sekä tutkimustarkoituksissa että suojelusyistä. Maakotkan pesä sijaitsee eteläisessä Suomessa ja liito-oravan pesäkamera Paltamossa, Kainuussa.

– Maakotkan pesäkameran tarkoitus on sekä luonnonsuojelullinen että tutkimuksellinen. Kyseisellä pesällä kotkaparilla on viime vuosina ollut tuntemattomia vaikeuksia. Koiraslintu on kadonnut jo kahdesti ja naaraskin vaihtunut ainakin kerran. Nyt pesässä on suureksi iloksemme poikanen. Tavoite on, että kameran olemassaolo voisi suojata pesää häirinnältä, toteaa tiedotteessa ekologi Risto Sulkava.

Lisäksi pesän lähimaastoa seurataan kameratekniikan avulla, jotta liiallinen uteliaisuus tai tahallinen häiriö voisi paljastua.

Liito-oravan pesä on erityisesti liito-oravalle asetetussa pöntössä. Liito-oravaemo on tällä hetkellä enimmäkseen pöntössä poikasten kanssa, mutta käy välillä ruokailemassa. Pesäkamera rannan tuntumassa tarjoaa lisäksi mahdollisuuden kuunnella kesän ääniä liito-oravan kotimetsässä. Tähän mennessä on kuultu jo kahdenkymmenen eri lintulajin ääniä, kuten muun muassa tiltaltin ja laulurastaan laulua.

Uhanalaisten lajien pesäkameroille luvan on myöntänyt Ely-keskus. Molemmat pesäkamerat ovat toiminnassa vuorokauden ympäri.