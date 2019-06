Näkökulma: Pyötsiä hyvässä nosteessa komentajapörssissä

Anita Simola

Kun entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) jätti hallituksensa eronpyynnön maaliskuun alussa, jäi monia nimityksiä täyttämättä.

Yksi tärkeimmistä on puolustusvoimain komentajan nimitys. Uuden nimen piti olla selvillä jo keväällä, mutta toisin kävi.

Tiettävästi komentaja nimitetään ensi viikolla. Nykyinen komentaja Jarmo Lindberg ei hakenut jatkokautta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ottanut uuden tavan, eli hän on haastatellut kaikki sopivat kandidaatit. Näin hän toimi myös vuonna 2014, jolloin Lindberg aloitti komentajakautensa. Hänen valintaansa komentajaksi pidettiin jossain määrin yllätyksenä.

Lindberg oli sattumakomentaja. Edellisen komentajan Ari Puheloisen seuraajaksi ennustettiin monissa spekulaatioissa puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Rätyä. Toisin kävi.

Nyt pelissä on kaikkiaan neljä nimeä, eli puolustusvoimien nykyinen strategiapäällikkö Kim Jäämeri, pääesikunnan päällikkö Timo Kivinen, operaatiopäällikkö Eero Pyötsiä sekä maavoimien komentaja Petri Hulkko, kaikki kenraaliluutnantteja.

Lännen median lähteiden mukaan Pyötsiän pisteet ovat kovassa nousussa. Kenraaliluutnantti Kivinen on tiettävästi siirtymässä reserviin. Kivinen täyttää vuoden lopussa 60 vuotta. Tosin jos hänelle komentajan virkaa tarjotaan, niin täytyy olla erityinen syy, miksi hän ei ottaisi tehtäviä vastaan.

Jäämeren nimeä on pyöritelty vinhaan jo vuosia. Hän täytti hiljattain 55 vuotta. Jäämeren puolustushaaraa on pidetty ongelmallisena, sillä Lindbergin tavoin Jäämeri on ilmavoimien kenraaleja. Voisiko puolustusvoimien johtoon nousta ilmavoimien upseeri kahdesti peräkkäin? Todennäköisesti ei.

Ilmavoimien imagokaan ei ole paras mahdollinen. Ilmavoimien Lemmenjoen majan tapahtumat vapaaehtoisessa kertausharjoituksessa syksyllä 2017 ja niistä nostetut syytteet ovat pyörineet julkisuudessa pitkään.

Vaikka Jäämeri ei kuulu jupakkaan, on tapahtumilla kieltämättä ollut vaikutusta ilmavoimien julkisuuskuvaan.

Lisäksi Jäämeri ehtii kisaan mukaan seuraavalla kierroksella.

Pyötsiän rinnalla kilpailee Hulkko. He molemmat ovat syntyneet vuonna 1961 muutaman viikon välein.

Heillä on hyvin aikaa vetää komentajan viisivuotiskausi.

Pyötsiän uraan mahtuvat puolustusvoimain komentajan adjutantin tehtävät, Kaartin pataljoonan komentajan tehtävät sekä yleissihteerin toimi turvallisuus- ja puolustusasiainkomiteassa.

Hän oli strategisen suunnittelusektorin johtajana pääesikunnassa vuosina 2005–2008.

Porin prikaatin komentajakausi seurasi tämän jälkeen. Uralle mahtuu myös yksikön johtajuus puolustusministeriössä.

Puolustusvoimien operaatiopäällikkönä hän on ollut vuoden 2016 alusta. Pyötsiää kuvaillaan uskolliseksi puurtajaksi, joka tekee työnsä turhaa mekkalaa pitämättä ja sillä siisti.

Hulkolla on ollut moninaisia tehtäviä maavoimissa. Utin jääkärirykmentin komentajakausi mahtuu uralle. Puolustusministerin sotilasneuvonantajan tehtävät löytyvät myös ansiolistalta.

Mikäli valinta osuus Pyötsiään, voidaan nimitystä pitää jälleen yllättävänä, jos sitä peilaa aiempiin spekulaatioihin. Niissä on pyöritelty lähinnä Hulkon ja Kivisen nimiä. Mutta ylipäällikkö nimittää komentajan, jonka hän on parhaaksi katsonut.