Missä kulkee harmittoman flirtin ja seksuaalisen häirinnän raja? Uutuuskirja ohjeistaa, kuinka puutut häirintätilanteisiin työpaikalla

Vilma Romsi

Anniskeluravintolan tarjoilija hakee tyhjiä laseja humaltuneelta pöytäseurueelta. Astioita kerätessä hän saa kuulla ulkonäköään koskevia kommentteja, ja hipoopa yksi käsi reittäkin. Tilanne on ahdistava ja epämiellyttävä. Häirinnän hän jättää kuitenkin omaan arvoonsa, onhan se alalla tyypillistä. Sitä paitsi työsuhde on määräaikainen, eikä alan kokemusta ole ehtinyt vielä tarttua – mitä, jos työpaikka menee alta negatiivisen asiakaspalautteen vuoksi? Asiakas on aina oikeassa.

Tilanne on tyyppiesimerkki työpaikkahäirinnästä. Sitä, kuinka työntekijä tai vaikka esimies voi tällaisiin tilanteisiin puuttua, käsitellään Minea Pyykösen ja Mikko Pyykösen uutuuskirjassa Seksuaalinen häirintä työpaikalla (2019).

– MeToo -kampanja nosti seksuaalisen häirinnän eri muodot esiin vuonna 2017. Tuolloin aiheesta alettiin tehdä tutkimusta ja järjeistöt laativat ohjeistuksia häirintään puuttumiseen. Kuitenkin esimerkiksi vain kolmasosa kunnista pon laatinut seksuaaliseen häirintään puuttumisohjeet työpaikoille, mikä on uskomattoman vähän. Teoksellamme pyrimmekin tuomaan aihetta näkyväksi työpaikoilla ja ohjeistamaan työyhteisöjen eri osapuolia puuttumaan häirintään, Minea Pyykönen kertoo.

Seksuaalista häirintää voi harjoittaa niin asiakas kuin työkaveri tai esimies.

– Seksuaalinen häirintä voi työpaikalla lähteä liikkeelle viattomasta vitsinheitosta, joka jossakin vaiheessa menee överiksi. Tyypilliset puitteet seksuaaliselle häirinnälle tarjoavat myös työyhteisön juhlat tai muut tapahtumat joissa ollaan hieman enemmän vapaalla, erityisesti jos tarjolla on alkoholia. Toki pahimmillaan on niitäkin tapauksia, jossa esimies on kiristänyt alaistaan suhteeseen.

Missä harmittoman flirttailun ja seksuaalisen häirinnän raja sitten kulkee?

– Raja voi olla hiuksenhieno. Yleisesti voisi sanoa, että käytös on seksuaalista häirintää silloin, kun sitä jatkaa vaikka toinen osapuoli olisi ilmaissut, ettei käytöksestä pidä.

Mutta mitä, jos asiasta ei uskalla huomauttaa ääneen?

– Ideaalitilanne olisi se, että häiritseväksi koetusta käyttäytymisestä sanotaan suoraan. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu, sillä työntekijä voi pelätä esimerkiksi työpaikkansa menettämistä. Tässä häiritsevän osapuolen asemalla on suuri merkitys.

Aina seksuaalisessa häirinnässä ei ole kyse vain yksittäisestä tekijästä, vaan työpaikkakulttuurista.

– Työpaikalla voi olla kulttuuri, joka sallii esimerkiksi härskin vitsinheiton. Tätä kutsutaan työpaikan karnevalismiksi. Uusi työntekijä ei ole välttämättä tottunut tällaiseen ja voi kokea tilanteen hyvinkin ahdistavana.

Esimiehillä on lakisääteinen velvoite puuttua seksuaaliseen häirintään. Tämä pätee myös silloin, kuin häiritsijä on asiakas.

– Seksuaaliseen häirintään on otettava nollatoleranssi ja se on tehtävä näkyväksi. Esimiesten on vastattava alaistensa työturvallisuudesta, ja tarvittaessa esimerkiksi häiritsevä asiakas tulisi poistaa työympäristöstä.

Pyykösen mukaan karnevalistisissa työyhteisöissä tulisi esimiesten johdolla käytävä keskustelua hyväksyttävistä toimintamalleista.

– Vaikka työyhteisöissä olisi totuttu tietynlaiseen ilmapiiriin, niin esimiesten on vain alettava johtaa. On tehtävä selväksi, että yhteiskunta on muuttunut ja tietynlainen käytös ei ole enää sallittua.

Ongelmallista Pyykösen mukaan on se, ettei laki velvoita pitämään seksuaaliseen häirintään liittyvää ohjeistusta esillä työpaikoilla tai edes laatimaan sellaista. Tähän hän toivoo muutosta tuoreelta hallitukselta ja toimia erityisesti uudelta tasa-arvoministeriltä.

– Pahimmillaan seksuaalinen häirintä voi johtaa työntekijän työkyvyn menettämiseen. Tästä kärsivät niin työntekijä kuin myös työyhteisö ja lopulta yhteiskunta.