THL selvitti lääkärikäynnin kustannuksia – yhä useampi kunta perii suurimman mahdollisen maksun

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tuoreen selvityksen mukaan yhä useampi kunta perii asukkailtaan lääkärikäynnistä suurimman mahdollisen maksun.

Suomalaisista 70 prosenttia asui vuonna 2018 kunnassa, joka peri käynneistä asetuksessa määritellyn enimmäissumman. Vuonna 2016 vastaava luku oli 44 prosenttia.

THL selvitti kuntien perimien asiakasmaksujen määrää ja keräystapaa ensimmäistä kertaa pidemmältä ajalta. Aineisto on vuosilta 2013–2018.

THL:n keräämistä tiedoista selviää, että tavallisimmin kunnat perivät lääkärikäynnistä kertamaksun kolmesti. Käyntimaksun enimmäismäärä on tällä hetkellä 20,60 euroa. Kolmen käynnin jälkeen lääkärin vastaanotto kuluvalta vuodelta maksuton.

Toiseksi yleisin tapa kunnilla oli periä käynneistä vuosimaksua, joka voi enimmillään olla 41,20 euroa. Vuosimaksun sijaan asiakas voi halutessaan maksaa myös käynneistään kertamaksun.

THL:sta kerrotaan, että kuntien välillä on eroja siinä, kuinka paljon ja millä tavalla ne perivät asiakasmaksuja.

– Kunta saa halutessaan poiketa asiakasmaksuasetuksesta asiakkaan eduksi. Joissain kunnissa päättäjät ovat katsoneet, että pienemmillä asiakasmaksuilla voidaan suojata paljon palveluita käyttäviä. Toisaalta paikoin taloustilanne on edellyttänyt vuonna 2016 tehdyn asiakasmaksuasetuksen suuren erilliskorotuksen täysimääräistä hyödyntämistä, tutkimusassistentti Tapio Haaga sanoo THL:n tiedotteessa.

Kunnat perivät yhä useammin asiakasmaksua myös hoitajan vastaanotosta. THL:n mukaan hoitajakäynneistä perityt maksut yleistyvät vuodesta 2015 lähtien. Kunnat alkoivat tulkita asiakasmaksuja koskevaa lakia ja asetusta niin, että maksua voi periä myös sairaanhoidollisesta käynnistä hoitajalla.

THL:n keräämistä tiedoista käy ilmi, että manner-Suomen väestöstä noin puolet asui kunnissa, joissa peritään asiakasmaksua hoitajan vastaanotosta. Tavallisinta oli periä käynnistä kolmen kerran kertamaksu, joka oli yleensä 11,40 euroa. Kunnat perivät hoitajakäynnistä selvästi pienempää asiakasmaksua kuin lääkärikäynnistä.

– Kunnat ovat kaivanneet lisätuloja, koska niiden taloudellinen tilanne on ollut huono. Lisäksi moni on perustellut maksua sillä, että aiemmin moni lääkärille ohjattu potilas päätyy nykyään hoitajan vastaanotolle. Taustalla on hoitajan itsenäisen vastaanottotoiminnan kehittäminen, Haaga taustoittaa kehitystä.

THL:n aineistossa on 290 kuntaa manner-Suomesta. Vuonna 2013 kuntia oli yhteensä 304. THL keräsi valtaosan tiedoista kuntien ja kuntayhtymien päätöksentekoasiakirjoista.