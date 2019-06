Tutkimus: Suomalaiset luottavat uutisiin muiden maiden kansalaisia enemmän

59 prosenttia suomalaisista kertoi voivansa luottaa useimpiin uutisiin ja 70 prosenttia useimpiin seuraamiinsa uutisiin tämän vuoden kyselytutkimuksessa.

Määrä on suurempi kuin missään muussa Reuters-instituutin Digital News Report -tutkimukseen osallistuneessa maassa.

Myös suomalaisten luottamus uutisiin on kuitenkin ollut laskussa. Vuodesta 2015 suomalaisten luottamus useimpiin uutisiin on pudonnut 9 prosenttiyksikköä.

– Tämän voi tulkita liittyvän yleiseen kansainväliseen trendiin, jossa luottamus vakiintuneita poliittisia instituutioita kohtaan heikkenee ja vastaavasti henkilökohtaisten verkostojen merkitys luottamuksen lähteenä korostuu, tutkija Esa Reunanen Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksesta arvioi tiedotteessa.

Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2019 -kyselytutkimuksesta ilmenee, että yli puolille suomalaisista verkko on pääasiallinen uutislähde. Tutkimus vertaa uutisten käyttöä 38 maassa. Tutkimus tehdään vuosittain, ja Suomi on ollut mukana vuodesta 2014. Tiedot perustuvat kyselyyn, johon kussakin maassa osallistuu noin 2 000 vastaajaa.

Tutkimuksesta selviää myös, että verkon asema pääasiallisena uutislähteenä on vahvistunut samalla, kun painettujen lehtien rooli on jatkuvasti heikentynyt. Silti yhä suurin osa suomalaisista seuraa sekä painettua että verkkomediaa. Myös pelkän sosiaalisen median ja blogien suosio pääasiallisena uutislähteenä on kasvanut tasaisesti. Sosiaalisella medialla on nyt yhtä suuri osuus pääasiallisena uutislähteenä kuin painetuilla lehdillä eli 9 prosenttia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Erityisesti alle 55-vuotiaille verkko on pääasiallinen uutislähde, kun taas tätä vanhemmille se on televisio. Sosiaalisella medialla ja blogeilla on jalansijaa erityisesti nuorimmassa ikäluokassa. Vanhimmassa ikäluokassa painetut lehdet ovat television ohella pääasiallinen uutislähde.

38 prosenttia suomalaisista nimesi älypuhelimen pääasialliseksi uutisvälineekseen. Tämä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Samalla älypuhelimen suosio uutisten seuraamisen pääasiallisena välineenä kasvoi tietokonetta suuremmaksi. Laitteiden käyttö on eriytynyttä sukupuolen ja iän mukaan: naiset ja alle 45-vuotiaat suosivat verkkouutisten seuraamisessa älypuhelinta, kun taas miesten ja yli 45-vuotiaiden keskuudessa tietokone on käytetyin.