Oikeusministeri Henriksson ottaa vankilaverkoston keskittämissuunnitelmat syyniin kesän aikana — "Tämä on iso asia ja keskustelunavaus Rikosseuraamuslaitokselta"

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (Rkp) aikoo perehtyä kesän aikana vankilaverkoston kehittämissuunnitelmiin.

Lännen Media kertoi tiistaina (LM 11.6.), että Rikosseuraamuslaitos (Rise) haluaa keskittää vankilatoiminnot kampusmaisiksi kokonaisuuksiksi suuriin kaupunkeihin ja tulevaisuuden kasvukeskuksiin. Si­jain­ti­paik­ko­ja oli­si­vat pää­kau­pun­ki­seu­tu, Tur­ku, Tam­pe­re, Jy­väs­ky­lä, Kuo­pio, Ou­lu, Vaa­sa ja Hä­meen­lin­na.

Samalla vankiloiden määrä vähenisi 26:sta 23:een.

Suljettujen vankiloiden määrä supistuisi kuudella ja avovankiloiden määrä kasvaisi kolmella.

Pitkällä aikavälillä avovankien ja koevapaudessa olevien vankien määrä kasvaisi puoleen kaikista vangeista, kun tällä hetkellä osuus on noin kolmannes.

– Tämä on iso asia ja selkeä keskustelunavaus Rikosseuraamuslaitoksen suunnalta. Nyt minun pitää käydä rauhassa selvitys läpi virkamiesten kanssa, Henriksson kommentoi Lännen Medialle.

– Ehdin kesän aikana tavata Risen johtoa, ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu.

Henrikssonin mukaan ainakin ahtaaksi käyneen Vantaan vankilan tilanne kaipaa nopeita ratkaisuja. Vantaan vankilassa tilat alkoivat loppua nopeasti alkuvuodesta, kun tutkintavangit siirtyivät poliisin vastuulta Rikosseuraamuslaitoksen vastuulle.

– Vantaalla tilanne on sen kaltainen, että ratkaisuja tarvitaan pian, jotta käytännöt saataisiin toimiviksi, Henriksson sanoo.

– Itseäni kiinnostaa myös Rikosseuraamuslaitoksen suurimmat investointitarpeet ja muut kipukohdat, jotta niihin saadaan ratkaisuja ensimmäiseksi.

Henriksson muistuttaa, että hallitusohjelmassa mukaan vankilaverkostoa kehitetään, mutta niin, että nykyiset toimipisteet turvataan samalla.

– Se on tavoite tälle hallituskaudelle ja siitä pidetään kiinni. Olen ehtinyt viettää vain yhden vajaan työpäivän ministeriössä oikeusministeriönä. Viestini tässä asiassa onkin nyt, että ottakaa nyt rauhallisesti.

– Tavoitteeni on tehdä järkevää kriminaalipolitiikkaa ja huolella mietittyjä uudistuksia. On hyvä, että meillä on virastoja, jotka tulevat julkisuuteen erilaisilla kehitysehdotuksilla ja muilla ulostuloilla — se on niiden työtä, Henriksson kiittelee.

Henriksson ei kommentoi Rikosseuraamuslaitoksen suunnitelmien yksityiskohtia ennen kuin on perehtynyt niihin tarkemmin.

Keskustan eduskuntaryhmältä vankiloiden kehittämissuunnitelmat saavat tylyn tyrmäyksen.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen muistuttaa, että Antti Rinteen (Sdp) hallituksen ohjelmassa vankilaverkoston nykyiset toimipisteet on luvattu turvata.

– Tästä rajauksesta pidetään kiinni, Kurvinen kirjoittaa tiedotteessaan tiistaina.

– Jos muilla hallinnonaloilla on samanlaisia suunnitelmia, ne kannattaa unohtaa heti alkuunsa. Valtion palvelujen ja työpaikkojen karsimisessa maakunnista ollaan jo pidempään oltu kipurajalla. Lisäksi on epäselvää, kuinka paljon yhteisiä veroeuroja jo tehdyillä ratkaisuilla on säästetty.

Keskusta katsoo, että hallinnon tehostamistoimenpiteet on kohdistettava jatkossa ensisijaisesti valtion keskushallintoon.

– Keskittämisvimman sijaan virkamiesten siis kannattaa pikemmin laittaa voimavaransa siihen, miten valtion läsnäoloa vahvistetaan kautta Suomen, Kurvinen kirjoittaa tiedotteessaan.

