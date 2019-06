Kehitysyhteistyöjärjestö Fida vetäytyy Pohjois-Koreasta – Yhdysvaltain pakotteet syynä

Yli 20 vuotta Pohjois-Koreassa työskennellyt suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö Fida lopettaa työnsä maassa, järjestö kertoo tiedotteessaan.

Syynä vetäytymiseen ovat järjestön mukaan viime kuukausina kiristyneet Yhdysvaltain asettamat kansainväliset pakotteet.

Järjestö kertoo, että pakotteet vaikuttavat muun muassa kansainvälisen pankkiliikenteeseen, mikä tekee Pohjois-Korean hankkeisiin liittyvän rahaliikenteen Fidalle mahdottomaksi.

Järjestö sanoo toimineensa maassa kansainvälisen pakotepolitiikan mukaisesti.

– Olemme pettyneitä siihen, että pakotteiden kiristyminen on yllättäen alkanut globaalisti estämään humanitaarista toimintaa. Pohjois-Koreasta luopuminen oli meille vaikea päätös, koska avuntarve maassa on suuri. Joudumme keskeyttämään pitkäjänteisen, toimivaksi rakennetun työmme, toiminnanjohtaja Harri Hakola sanoo Fidan tiedotteessa.

Fida lopettaa ulkoministeriön rahoittaman maaohjelmansa kuluvan kuukauden aikana ja sijoittaa Pohjois-Koreassa asuneet kaksi järjestön suomalaista työntekijää muualle.

Ministeriön rahoittaman maaohjelman budjetti on tänä vuonna 414 000 euroa. Maaohjelmalla on parannettu ruokaturvaa ja sairaanhoitoa. Ohjelma olisi jatkunut vuoteen 2021.

Ulkoministeriö on tukenut Fidan kehitysyhteistyötä Pohjois-Koreassa vuodesta 2001 lähtien.

Tälle vuodelle ulkoministeriö on myöntänyt lisäksi 300 000 euroa humanitaarisen hätäavun tukea. Tuesta on Fidan mukaan ehditty käyttää puolet. Lopun tuen käytöstä neuvotellaan ulkoministeriön kanssa.

Hätäapuna maahan on toimitettu 412 tonnia maissia ja soijapapuja. Avustusta varten Fida keräsi suomalaisilta lahjoituksina 50 000 euroa.

Fidan mukaan nämä varat on käytetty. Ruokaa riittää noin 12 000 ihmisen päivittäiseen tarpeeseen syyskuun loppuun saakka.

Fida on kehittänyt muun muassa perunanviljelyä Pohjois-Koreassa 2000-luvun alusta lähtien. Järjestön mukaan peruna on tuonut lisäravintoa maaseudun yhteisöille ja vähentänyt lasten aliravitsemusta. Fidan yhteistyömaatiloilla on perunantuotanto viimeisen neljän vuoden aikana kuusinkertaistunut. Fida on lisäksi kehittänyt perunan varastointia maassa. Sen ansiosta satohävikki on pienentynyt merkittävästi.

Neljässä läänissä Fida on parantanut sairaaloiden varustelua ja lääkäreiden osaamista. Laadukkaampaa sairaanhoitoa on saatu 2,5 miljoonan ihmisen ulottuville.

Järjestön mukaan lääkärit osaavat nyt diagnosoida oikein, ja jopa vaativia sydän- ja vatsaelinsairauksia voidaan tutkia ja hoitaa maaseudun sairaaloissa.

– Onneksi hankkeemme jättävät jälkeensä kestävää osaamista. Olemme rakentaneet pohjoiskorealaisten kapasiteettia, eikä mikään ole ollut vain meidän oman toimintamme varassa, Fidan Aasian aluejohtaja Ruut Mononen sanoo järjestön tiedotteessa.

Fida toivoo, että kansainväliset järjestöt voivat myös jatkossa toimia maassa. Monosen mukaan järjestö seuraa tilannetta ja toivoo myös itse voivansa joskus palata maahan.