Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in kiitteli Suomea tuesta rauhanprosessille – Suomesta avataan suora lentoyhteys Busaniin

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in kiitteli Suomea ja tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, kun presidentit pitivät yhteisen lehdistötilaisuuden maanantaina.

– Suomi näyttää muulle maailmalle tietä onnellisuudessa ja rauhantyössä. Suomelta saamamme tuki rauhanprosessille on meille tärkeätä. Suomi on myös johtava maa innovaatioissa. Suomen kyky rakentaa hyvinvointivaltiota antaa toivoa muille. Väestön ikääntyminen on haaste niin Suomelle kuin Etelä-Korealle, Moon Jae-in puhui.

Asialistalla olivat muun muassa Suomen ja Etelä-Korean kahdenväliset suhteet, alueelliset kysymykset sekä maailmanlaajuinen yhteistyö.

Tapaamisen yhteydessä järjestettiin myös erilaisten sopimusten ja yhteisymmärryspöytäkirjojen allekirjoitustilaisuus. Allekirjoitettavana olivat muun muassa Suomen ja Etelä-Korean hallitusten sopimus lentoliikenteestä.

Yhteisymmärryspöytäkirjat tehtiin start-up-yhteistyöstä, tasa-arvo-yhteistyöstä sekä energia-alan yhteistyöstä.

– Suomesta avataan suora lentoyhteys Busaniin ja innovaatiosektorilla tiivistetään yhteistyötä. Annamme myös paremman mahdollisuuden maidemme nuorille ihmisille tutustua maihimme, Niinistö puhui.

Korean niemimaan jännittynyt tilanne oli myös mukana keskusteluissa. Pohjois-Korean ja sen diktaattorin Kim Jong-unin uhittelu ja ydinaseuhka ovat suuri huoli maailmalla.

– Annamme suuren arvon Moon Jae-inin työlle historiallisen rauhan saavuttamiseksi. Tarjoamme hänelle varauksettoman tukemme. Suomi on valmis tarjoamaan hyviä, diplomaattisia palveluksia sikäli, kun niille on tarvetta, Niistö puhui.

Niinistö ei eritellyt sitä, mitä hyvät palvelukset voisivat olla. Presidentti ei näin ainakaan sulkenut ehdottomasti pois sitä mahdollisuutta, että Korean niemimaan tilannetta käsittelevää huippukokousta ei voitaisi järjestää Suomessa.

– Mitä ne palvelukset sitten tarpeiden mukaan kulloinkin olisivat, Niinistö muotoili.

Etelä-Korean presidentti sanoi, että tilanne Pohjois-Korean kanssa on mennyt hieman parempaan suuntaan.

– Meillä on hyvä prosessi käynnissä. Marraskuun 2017 jälkeen ei ole ollut ydinohjuskokeita. Olemme sopineet, etteemme käytää voimaa toisiamme vastaan ja sotilaallinen jännite on vähentynyt. Dialogiin on sitouduttu ja sitä jatketaan, Moon Jae-in sanoi.

Presidentti Moon Jae-in sanoi ravostavansa suuresti Suomen tukea

Tapaa myös Vanhasen ja Rinteen

Kyseessä on harvinainen valtiovierailu, sillä edellinen presidenttitason vierailu Etelä-Koreasta Suomeen tapahtui vuonna 2006. Tuolloin presidentti Tarja Halonen emännöi presidentti Roh Moo-hyunin valtiovierailua.

Sunnuntaina alkanut Moon Jae-inin vierailu päättyy tiistaina.

Presidentti Moon Jae-in osallistuu maanantaina myös Helsingin kaupungin järjestämälle lounaalle, tapaa eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen ja vierailee Aalto-yliopistossa. Tiistaina presidentti Moon Jae-in tapaa pääministeri Antti Rinteen Kesärannassa. Lisäksi hän puhuu kongressikeskus Paasitornissa järjestettävässä yritysfoorumissa yhdessä presidentti Niinistön kanssa ja laskee seppeleen Hietaniemen hautausmaalle.

Rouva Kim Jung-sook tutustuu Uuteen lastensairaalaan ja vierailee Designmuseossa yhdessä rouva Jenni Haukion kanssa.