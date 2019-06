Turuntieltä yksi kaista suljettu tuleen syttyneen kuorma-auton vuoksi

Valtatie yksi eli Turun moottoritie on poikki liekehtivän raskaan ajoneuvon vuoksi Kirkkonummen kohdalta. Tarkempi onnettomuuspaikka on Veikkolan liittymän ja Palojärven liittymän välillä. Palava kuorma-auto on pysähdyksissä Turun suuntaan kulkevalla kaistalla. Onnettomuus tapahtui hieman ennen iltapäiväviittä sunnuntaina.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan rekka on ilmiliekeissä ja palosta muodostuu runsaasti savua.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on aloittanut työt onnettomuuspaikalla. Poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä. Turun suuntainen liikenne ohjattiin ensin tielle 110. Kello 17.40 moottoritien toinen kaista pystyttiin avaamaan liikenteelle. Oikeanpuoleinen kaista, jolla kuorma-auto on, pidetään yhä suljettuna.