Rkp kokoontuu perkaamaan menestyksekkäitä hallitusneuvotteluita Vaasaan – keskussairaalan laaja päivystys hoidettavissa vaikka heti

Vaasa

Joonas Kuikka

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson vakuutti perjantai-iltana, että Vaasan keskussairaalan laaja päivystys tulee kuntoon nopealla aikataululla.

– Se on asia, joka voitaisiin tehdä vaikka heti. Lainmuutos on valmiina ja hallituspuolueilla on laaja yksimielisyys, mutta annetaan ministeri (Krista) Kiurun päästä ensin työhuoneeseensa, Henriksson kertoi hyväntuulisena mediatapaamisessa.

Rkp:n puoluekokous alkaa Vaasassa lauantaina ja jatkuu sunnuntaihin. Kokouksessa valitaan sunnuntaina puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Kokouksessa käsitellään viitisenkymmentä puoluekokousaloitetta, ja siihen osallistuu noin 350 henkilöä.

Puheenjohtajaksi ehdolla on ainoastaan nykyinen puheenjohtaja, pietarsaarelainen Anna-Maja Henriksson, joka on Antti Rinteen (sd.) hallituksen oikeusministeri.

Varsinaista puheenjohtajakisaa ei tule, sillä Henrikssonin asema on puolueessa vahva. Vaikka puolue menetti hieman kannatustaan eduskunta- ja eurovaaleissa, se piti molemmissa asemansa edustajapaikoissa.

Rkp:n siirtyminen lyhyeltä oppositiovierailulta takaisin hallitukseen on tärkeä voitto puolueelle. Se sai ainakin hallitusohjelmaan asti läpi monia tärkeitä tavoitteitaan, kuten toisen kotimaisen kielen palauttamisen pakolliseksi yo-kirjoituksiin ja kaksikielisen Vaasan keskussairaalan nostamisen laajan päivystyksen sairaalaksi.

Pienin hallituspuolue rkp onnistui saamaan kaksi ministeripaikkaa, kun Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon asiat koottiin tammisaarelaisen neljännen kauden kansanedustajan Thomas Blomqvistin ministerisalkkuun.

Varapuheenjohtajina haluavat jatkaa eduskuntaan Varsinais-Suomesta noussut maatalousyrittäjä Sandra Bergqvist ja suomalaisislantilainen käsipalloilija Silja Borgarsdottir Sandelin Helsingistä.

Lisäksi varapuheenjohtajakilpailuun ilmoittautui inkoolainen Henrik Wickström, joka oli ehdolla sekä eduskunta- että eurovaaleissa.

Kokouksessa valitaan kolme varapuheenjohtajaa. Jos ehdokkaita ei tule kolmea enempää, erillistä vaalia ei järjestetä puoluekokouksessa.

Varapuheenjohtajan tehtäviä hoitanut kirkkonummelainen kansanedustaja Anders Adlercreutz ei hae jatkokautta, sillä hänet valittiin perjantaina rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.

Adlercreutzin lisäksi eduskuntaryhmän puheenjohtajiston muodostavat Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström 1. varapuheenjohtajana sekä Sandra Bergqvist 2. varapuheenjohtajana.