Syytteet Aku Hirviniemeä vastaan hylättiin – näyttelijä kertoo asiasta Facebookissa

Useista elokuvista, teatterista ja televisiosta tunnettu näyttelijä Aku Hirviniemi on vapautettu syytteistä seksuaalisesta ahdistelusta. Hirviniemi kertoo asiasta Facebookissa.

– Käräjäoikeus on antanut asiassani tänään tuomion, jossa kaikki syytteet on hylätty ja olen erittäin tyytyväinen, että tämän asian käsittely käräjäoikeudessa on nyt saatettu päätökseensä, Hirviniemi kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Syytteen mukaan humalainen näyttelijä kutsui vuosi sitten kesäkuun lopulla kadulla tapaamansa kaksi 17-vuotiasta tyttöä kotiinsa, jossa seksuaalinen ahdistelu tapahtui.

– Olen myös siinä käsityksessä, että asianomistajat ovat tyytyväisiä siitä, että tämän asian käsittely päättyi, Hirviniemi kirjoittaa.

Kanta-Hämeen käräoikeus antoi ratkaisunsa asiasta perjantaina.

