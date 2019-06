Mitä tehdä jos näet koiran kuumassa autossa? Eläinsuojeluyhdistysten liitto neuvoo

Parkkipaikalle autoon jätetyt koirat ovat edelleen jokakesäinen ongelma. Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto (SEY) muistuttaa, että koiran jättäminen kuumaan autoon voi aiheuttaa koiralle lämpöhalvauksen tai jopa kuoleman.

– Auton sisälämpötila nousee vaarallisen korkeaksi nopeammin kuin moni tajuaa. Myös pilvisellä säällä auton sisälämpötila voi nousta hengenvaaralliseksi tai vähintäänkin tukalaksi. Koira saa lämpöhalvauksen huomattavasti helpommin kuin ihminen, sillä se ei kykene säätelemään elimistönsä lämpöä ihon kautta hikoilemalla, SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli muistuttaa tiedotteessa.

Jos huomaa koiran tai muun eläimen yksin autossa lämpimällä säällä on heti haettava apua. Esimerkiksi kaupassa voi pyytää kuuluttamaan auton omistajaa. Tilanne on vakava, jos koira ei enää läähätä ja ole levoton, vaan makaa apaattisena. Jollei auton omistajaa löydy nopeasti, on otettava yhteyttä poliisiin, joka voi tarvittaessa murtautua autoon.

Eläinsuojeluyhdistysten liitto neuvoo, että ensiapuna lämpöhalvauksen saanut koira tulisi siirtää varjoon ja kastella haalealla vedellä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Jos koira pystyy juomaan, sille tulee antaa viileää juomavettä. Koira kannattaa viedä eläinlääkärille, vaikka se virkoaisikin. Matkan ajaksi koira kääritään viileään ja märkään pyyhkeeseen.

On syytä muistaa myös, että joissakin uusissa autoissa on mahdollista jättää ilmastointi päälle, vaikka auto ei ole käynnissä.

– Tällöin auton ikkunaan on hyvä kiinnittää lappu kertomaan asiasta ohikulkijoille, liitto muistuttaa.

SEY tehostaa asian tärkeyttä En jätä koiraa kuumaan autoon -tarrakampanjan avulla.

– Tarran voi liimata auton ikkunaan muistutukseksi, ettei koiraa saa jättää kuumaan autoon.

Tarrat ovat maksuttomia ja niitä jaetaan SEYn jäsenyhdistysten kesän tapahtumissa. Tarroja voi myös tilata yhdistyksen verkkosivuilta. Tarroja on vuosien mittaan jaettu yhteensä yli 10 000 kappaletta.