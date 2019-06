Krp epäilee, että rikollisryhmä UB:lle on välitetty aseita Pohjois-Karjalasta – viisi vangittuna

Keskusrikospoliisi (krp) on tutkinut yhdessä Itä-Suomen poliisilaitoksen kanssa aseiden välittämistä Pohjois-Karjalasta Etelä-Suomeen. Poliisi epäilee, että aseita on välitetty United Brotherhood -rikollisryhmälle. Epäillyt rikokset tapahtuivat viime vuoden kesäkuun ja kuluvan vuoden tammikuun välisenä aikana.

Aseiden välittämiseen liittyvä tutkinta alkoi, kun United Brotherhoodilta takavarikoitiin suuri määrä aseita toisen epäillyn rikoskokonaisuuden yhteydessä. Poliisi tiedotti tästä toisesta esitutkinnasta viime lokakuussa ja siitä annettiin tuomio Helsingin käräjäoikeudessa kuluvan vuoden keväällä.

Krp tutki kokonaisuutta yhdessä Lounais-Suomen sekä Helsingin poliisilaitoksen kanssa ja siinä United Brotherhood -rikollisryhmän jäseniä epäiltiin törkeistä, vuoden 2018 aikana tehdyistä ampuma-ase-, kiristys- ja huumausainerikoksista.

Poliisi epäilee, että Pohjois-Karjalasta rikollisryhmälle välitetyt aseet ovat peräisin pääasiassa asuntomurroista. Aseiden välittämisestä epäiltyinä on neljä pohjoiskarjalaismiestä, joista kaksi vangittiin käräjäoikeuden päätöksellä esitutkinnan aikana. Toinen heistä on edelleen tutkintavankina.

Lisäksi esitutkinnan aikana epäillyiltä takavarikoitiin konepistooleja, kivääreitä, haulikoita ja pistooleja. Osa aseista oli anastettu Ilomantsista vuonna 2016, Juuasta vuonna 2009 sekä Joensuusta joulukuussa 2019. Tekoja tutkitaan muun muassa törkeänä ampuma-aserikoksena ja törkeänä kätkemisrikoksena.

Poliisi Takavarikoidut aseet.

Tutkinnan yhteydessä paljastui myös laaja omaisuusrikosten sarja, kun esitutkinnan aikana tehdyissä kotietsinnöissä löydettiin runsaasti anastettua omaisuutta ja muun muassa huumausaineita.

Epäiltyjen omaisuusrikosten kohteina olivat muun muassa koulu, varastotiloja sekä rakennustyömaita. Kohteista on anastettu esimerkiksi työkaluja ja elektroniikkaa. Anastetun omaisuuden kokonaisarvo on kymmeniä tuhansia euroja.

Tutkinnan aikana poliisin tietoon tuli, että maaliskuussa 2019 yhteen rikoskokonaisuudessa asianosaisena olleeseen mieheen kohdistettiin väkivaltaa ja häntä uhkailtiin. Motiivina epäillään olleen miehen esitutkinnassa antamat lausunnot. Asiaa tutkitaan tapon yrityksenä ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisena. Kaksi joensuulaismiestä on tämän johdosta edelleen vangittuna.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kokonaisuuteen liittyen poliisi tutki myös kevättalvella Tuupovaaran apteekkiin ja terveysasemaan kohdistuneita murtoja. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi näistä kaksi miestä todennäköisin syin epäiltyinä. Esitutkinnassa epäillään, että toinen miehistä oli tehnyt apteekkimurron yksin, ja terveysaseman murron miehet toteuttivat yhdessä. Murroissa saatiin saaliiksi elektroniikkaa sekä lääkkeitä.

Poliisilla on ollut esitutkinnan aikana kiinniotettuna, pidätettynä, matkustuskiellossa tai tutkintavankeudessa kymmenen henkilöä sekä aseisiin että omaisuusrikoskokonaisuuteen liittyen. Viisi heistä on edelleen tutkintavankina. Kaikki epäillyt ovat kotoisin Pohjois-Karjalasta.

Poliisi on saattanut syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjävirastoon yli kaksikymmentä esitutkintapöytäkirjaa, joissa nimikkeinä on edellä mainittujen rikosten lisäksi varkauksia, törkeitä varkauksia, kätkemisrikoksia ja huumausainerikoksia. Syytteen nostamisen määräaika on 18.6.

Lue myös: Poliisi tutkii suurta huumevyyhtiä Varsinais-Suomessa – tapaukseen liittyy moottoripyöräjengi

United Brotherhood -rikollisjärjestön jäseniä epäillään törkeistä ampuma-ase-, kiristys- ja huumausainerikoksista – yhteensä 24 epäiltyä