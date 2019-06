Kokaiinia kotiovelle? Huumausaineiden muuttuvat markkinat tuovat uusia haasteita viranomaisille

Salli Koivunen

Huumetavararikkoja on tehty ennätysmäärä Euroopan alueella.

Lisäksi kokaiinin saatavuus on lisääntynyt merkittävästi ja heroiinin markkinat ovat muuttumassa. Asia käy ilmi Euroopan Unionin huumausaineviraston (EMCDDA) torstaina julkaisemasta raportista.

Raportissa korostetaan erityisesti useimpien laittomien aineiden helppoa ja suurta saatavuutta. Euroopassa raportoidaan vuosittain yli miljoona huumausaineiden takavarikkoa. EU:n väestöstä noin 96 miljoonaa henkilöä on kokeillut huumausaineita jossakin elämänvaiheessaan.

Vuosittain arviolta 1,2 miljoonaa henkilöä saa hoitoa huumeiden käytön vuoksi.

– Nykyisen huumeongelman ymmärtäminen auttaa meitä valmistautumaan tuleviin haasteisiin tällä nopeasti muuttuvalla ja monimutkaisella alalla, EMCDDA:N hallintoneuvoston puheenjohtaja Laura d'Arrigo toteaa raportin yhteydessä.

Viime vuonna Unionissa havaittiin 55 uutta psykoaktiivista ainetta ensi kertaa. Nyt viraston seuraamien aineiden lukumäärä on 730.

Sosiaalinen media on helpottanut huumeiden saatavuutta merkittävästi. Raportin mukaan on näyttöä siitä, että verkon anonyymien markkinapaikkojen ja salaustekniikoiden käytöllä on yhä suurempi rooli yksittäisten henkilöiden mahdollisuudella ryhtyä huumekauppaan.

Esimerkiksi kokaiinimarkkinoilla on noussut esiin todellista yrittäjähenkeä: puhelinpalvelukeskukset toimittavat ainetta nopeasti ja joustavasti kuriirien avulla vaikkapa kotiovelle.

– Sen lisäksi, että on merkkejä vakiintuneiden kasviperäisten huumeiden, kuten kokaiinin saatavuuden lisääntymisestä, olemme myös todistamassa kehittyviä markkinoita, joissa synteettisten huumeiden ja Euroopan sisäisen huumeiden tuotannon merkitys on kasvamassa. Tämä voidaan havaita erittäin voimakkaiden synteettisten opioidien käyttöön liittyvistä ongelmista, MDMA:n ja amfetamiinien uusista tuotantotekniikoista sekä viimeaikaisesta kehityksestä morfiinin jalostuksessa heroiiniksi, EMCDDA:n johtaja Alexis Goosdeel toteaa raportin yhteydessä.

Kannabis on edelleen Euroopassa yleisimmin käytetty ja eniten takavarikoitu huume. Sen osoittavat erityisesti tiedot sen saatavuudesta, takavarikoista sekä uusista käytöstä johtuvista hoitoon hakeutumisista. Lähes prosentti EU:n 15–64-vuotiaista kansalaisista käyttää kannabista päivittäin tai lähes päivittäin. Vuonna 2017 kannabistuotteiden, eli marihuanan, hasiksen, kasvien ja öljyn takavarikkoja ilmoitettiin EU:n alueella lähes 800 000.

Kannabiksen lailliset viihdekäyttömarkkinat ovat edistäneet tuotekehityksen innovointia. Näin ollen esimerkiksi sähkötupakan e-nesteet, syötävät tuotteet ja tiivisteet tulevat nyt Euroopan markkinoille, jolloin ne muodostavat uudenlaisen haasteen viranomaisvalvonnalle.

Turun tulli Halisissa sijaitsevasta yksityisasunnosta löytyi vuonna 2010 3,5 kiloa amfetamiinia.

Amfetamiinin ja metamfetamiinin käyttö on yleistynyt muun muassa Suomessa, Espanjassa, Saksan itäosissa ja Kyproksella. Aineiden käytön määrän lisääntyminen on selvinnyt maiden jätevesitiedoista. Pääsääntöisesti Tshekissä ja sen naapurimaissa valmistettavan amfetamiinin puhtaus on raportin mukaan korkeampaa kuin kymmenen vuotta sitten.

Synteettiset opioidit, erityisesti fentanyyli ja sen johdannaiset edustavat edelleen vain pientä osaa Euroopan huumemarkkinoista, mutta ne ovat kasvava huolenaihe. Aineet on viime vuosina yhdistetty useisiin myrkytys- ja kuolemantapauksiin.

Huumeisiin liittyvät kuolemantapaukset ovat yleistyneet erityisesti pohjoisessa Euroopassa. Suomesta ilmoitetaan väkilukuun suhteutettuna seitsemänneksi eniten huumekuolemia EU:ssa.

Mobiililaitteiden käytön yleistyminen tuo haasteiden lisäksi uusia mahdollisuuksia huumeisiin liittyvien terveyspalveluiden saatavuudelle. Raportin mukaan digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan yhä enemmän tehostaa huumeiden ennaltaehkäisyä, hoitoa ja haittojen vähentämistä.

Mobiilisovellusten avulla voidaan levittää entistä tehokkaammin tietoa hoitoon pääsystä ja auttaa toipumisessa esimerkiksi itsehoidon myötä. Yksi esimerkki on geopaikannussovellus, joka auttaa suonensisäisten huumeiden käyttäjää löytämään neulojen ja ruiskujen vaihtopisteitä.

