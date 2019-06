Näin vanha ja uusi hallitus puhui Presidentinlinnassa – "Osaava kansakunta on menestyvä kansakunta"

Jussi Orell

Ossi Rajala

Ilkka Hemmilä

Järjestäytymisistuntonsa jälkeen uusi hallitus kävi tervehdyskäynnillä Presidentinlinnassa. Tätä ennen vanha hallitus teki jäähyväiskäynnin tasavallan presidentin luokse.

Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiittelivät toisiaan hyvästä ja mutkattomasta yhteistyöstä.

Sipilä antoi Niinistölle tunnustusta muun muassa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisesta Helsingissä viime kesänä.

Sipilä korosti myös hallituksen kovaa urakkaa talouskysymyksissä.

– Hallituksemme joutui aluksi miettimään, mistä leikataan. Työllisyys on nyt historiallisen hyvä. Kaikki meistä emme jatka eduskunnassa. Emme kuitenkaan voineet olla tekemättä, mitä isänmaan etu vaati. Olen ylpeä kaikista ministereistämme. Suomessa on lisäksi maailman paras virkakunta, Sipilä puhui.

Niinistö totesi, ettei Sipilän hallituksella ollut helppo kausi.

– Maailmalla on ollut epävakautta teidän kaudellanne. Talous- ja työllisyystilanne on nyt vuosikymmenen paras, joten tehnyt olette. Olette parantaneet monilla lakiesityksillä Suomen turvallisuutta, Niinistö kiitteli.

Hallituksen nimityspäivä käynnistyi kello 10 tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja eduskunnan puhemiehen, hallituksen muodostajan Antti Rinteen tapaamisella Mäntyniemessä.

Niinistön viesti uudelle hallitukselle oli se, että yhteistyö ja luottamus hallituksen sisällä ovat ensiarvoisen tärkeitä.

– Yhdessä päätetään ja yhdessä vastataan päätöksistä. Epävakaus maailmalla jatkuu. Teiltä odotetaan kykyä toimia muutoksessa. Suomessa kaivataan turvallista tulevaisuutta. Muun muassa ilmastonmuutos, luottamus eläkejärjestelmään ja talouden kestävyys ovat haasteita. Toivotan teille voimia ja viisautta Suomen hyväksi, Niinistö puhui.

Uusi pääministeri Antti Rinne (sd.) vastasi samoihin teemoihin, joita Niinistö otti esille.

– Katsomme eteenpäin. Meillä on kansalta vahva mandaatti rakentaa kestävää Suomea. Otamme ilmastonmuutoksen vakavasti. Toiminnan aika on nyt. Olemme sitoutuneet kestävään talouspolitiikkaan Teemme myös investointeja koulutukseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Osaava kansakunta on menestyvä kansakunta, Rinne sanoi.

Tasavallan presidentti Niinistö nimitti uuden hallituksen presidentin esittelyssä kello 14:n jälkeen. Samassa yhteydessä vanhan hallituksen ministereille myönnettiin ero.

Uusi hallitus kokoontui heti nimityksen jälkeen järjestäytymisistuntoon. Istunnon aluksi ministerit vannoivat virkavalan tai antoivat virkavakuutuksen sekä tuomarinvakuutuksen, mikäli he eivät ole sitä jo aiemmin tehneet.

Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen valinta Suomen seuraavaksi pääministeriksi varmistui aiemmin, kun eduskunta suoritti pääministerin vaalin.

Rinne valittiin pääministeriksi äänin 111–74. Tyhjää ei äänestänyt kukaan. Poissa oli 14 edustajaa. Tekniset ongelmat viivästyttivät äänestyksen alkamista muutamalla minuutilla.

Edellisen pääministerin, vuonna 2015 valitun Juha Sipilän (kesk.) valintaa puolsi 128 kansanedustajaa ja vastusti 62 kansanedustajaa.

Rinteen valinta pääministeriksi merkitsee sitä, että eduskunnan puhemies vaihtuu. Uusi puhemiehistö valitaan perjantaina. Uusi puhemies on todennäköisesti Matti Vanhanen (kesk.).

Rinne kertoi äänestyksen jälkeen, että uuden hallituksen työ käynnistyy todenteolla jo huomenna perjantaina.

– Pidämme huomenna yleisistunnon, jossa puhumme jo asioista. Maanantaina on iltakoulu, jossa käsittelemme muun muassa hallitustyöskentelyn menettelytapoja.

Uutta hallitusohjelmaa on arvosteltu siitä, että sen talouspohja lepää liiaksi sen varassa, että työllisyysaste nousee 75 prosenttiin. Hallitus on kutsunut työmarkkinajärjestöt yhteiseen pöytään etsimään työllistämiskeinoja.

– Työministerin (Sdp:n Timo Harakka) tehtävänä on ottaa tästä koppia. Meillä on myös käytettävissä merkittävä määrä toimenpiteitä, joilla tarvittaessa voidaan taklata kestävyysvajetta.

Rinteeltä kysyttiin myös näkemystä siitä, voiko keskustan Antti Kaikkosen rikostuomio vaikuttaa tämän nimittämiseen puolustusministeriksi. Kaikkonen on saanut vuonna 2013 viiden kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen luottamusaseman väärinkäytöstä. Tuomio liittyi Kaikkosen rooliin Nuorisosäätiön vaalirahajutussa.

– Olen keskustellut Kaikkosen asiasta oikeuskanslerin kanssa. Ministeriksi nimittämiselle ei ole estettä, Rinne totesi.

Uuden hallituksen nimityspäivä käynnistyi torstaina kello 10 tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Antti Rinteen tapaamisella presidentin virka-asunnolla Mäntyniemessä.

Niinistö kiitti tapaamisen aluksi Rinnettä ja kertoi antavansa eduskunnalle ilmoituksen Rinteen pääministeriehdokkuudesta. Presidentti ja puhemies siirtyivät nopeasti keskustelemaan suljettujen ovien taakse.

Hallitusohjelma annetaan tiedonantona eduskunnalle.

Uusi hallitus pitää päivän päätteeksi tiedotustilaisuuden Säätytalossa.

Uuden hallituksen kokoonpano on seuraava: pääministeri Antti Rinne (sd.), valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.), ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), opetusministeri Li Andersson (vas.), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.), eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.), puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.), sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.), pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r.), kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.), ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.), tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.), elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.), maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.), kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.), perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) sekä työministeri Timo Harakka (sd.).

Sosiaali- ja terveysministeri vaihtuu kauden puolivälissä Hanna Sarkkiseen (vas.). Tiede- ja kulttuuriministeri Saarikon sijaisena on Hanna Kosonen (kesk.) tämän vuoden elokuusta ensi vuoden elokuuhun. Saarikko saa toisen lapsensa syksyllä.

Juttua on päivitetty klo 15.50. Juttuun on lisätty tiedot vierailuista Presidentinlinnassa.

