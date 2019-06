Vihreät päättää tiistaina, lähteekö puolue hallitukseen – Oras Tynkkynen haluaa ympäristö- ja ilmastoministeriksi

Ossi Rajala

Vihreiden puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokous päättää tiistaina alkuillasta siitä, hyväksyykö Vihreä Liitto hallitusohjelman ja ketkä olisivat vihreiden kolme ministeriä.

Vihreiden useat kansanedustajat ovat maanantaina sosiaalisessa mediassa kehuneet hallitusohjelmaa vähintään tyydyttäväksi kokonaisuudeksi.

Kokonaisuus voi vihreille kelvata, mutta osa puolueväestä saattoi toivoa ohjelmaan konkreettisempia keinoja luonnonsuojeluun ja ilmastotyöhön.

– Hallitusohjelman ensimmäinen sana on ilmastonmuutos. Ensimmäistä kertaa koskaan hallitusohjelmaan on kirjattu määräaika, jolloin Suomen on oltava hiilineutraali, kansanedustaja Emma Kari iloitsi Twitterissä.

Vihreillä olisi Antti Rinteen (sd) hallituksessa ulkoministerin, sisäministerin sekä ympäristö- ja ilmastoministerin paikat.

Puolueen pätkäpuheenjohtaja Pekka Haavisto on hyvin todennäköisesti ulkoministeri ja tuleva puheenjohtaja Maria Ohisalo on myös todennäköinen ministeri.

Tamperelainen Oras Tynkkynen ilmoitti maanantaina, että hän on ehdolla ympäristö- ja ilmastoministeriksi. Tynkkynen jäi eduskuntavaaleissa varasijalle Pirkanmaalla. Hän sai vaaleissa yli 4 000 ääntä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Olen toiminut ympäristön ja ilmaston puolesta eri tehtävissä nyt runsaan neljännesvuosisadan ajan. Uskon, että kokemukselleni olisi käyttöä, kun Suomi alkaa luotsata puheenjohtajamaana puolen miljardin asukkaan Euroopan unionia, Tynkkynen sanoo Facebook-sivullaan.

Ennakkospekulaatioissa myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen on ollut yksi ehdokas ministeriksi. Joensuulainen Mikkonen on toisen kauden kansanedustaja.

Ministerivalinnoissa painaa jonkin verran se, että ministereitä tulisi joka puolelta Suomea ja miehiä ja naisia halutaan olevan suurin piirtein saman verran. Haavisto ja Ohisalo ovat helsinkiläisiä, joten kolmannen ministerin halutaan todennäköisesti tulevan pääkaupungin ulkopuolelta.

Uusi sisäministeri saa pöydälleen heti hankalia kysymyksiä, kun on linjattava, mitä Lähi-idän pakolaisleireillä oleville suomalaisille Isis-naisille ja heidän lapsilleen tehdään.

Ministeriehdokkaita vihreiden tiistaiseen yhteiskokoukseen voi tulla vielä kokouksen aikana. Kokouksen ennakoidaan kestävän useamman tunnin.