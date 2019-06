Hallitusohjelmalle heti risuja ja ruusuja järjestökentältä – eläkeläiset, rakennusteollisuus ja luonnonsuojelijat mielissään

Ossi Rajala

Hallituksen muodostaja Antti Rinteen (sd.) tulevan hallituksen ohjelma kirvoitti nopeasti monia etujärjestöjä kiittämään tai moittimaan ohjelman sisältöä.

Kiitosta antaa esimerkiksi Eläkkeensaajien Keskusliito EKL ry, koska hallitus on korottamassa ensi vuoden alusta alle tuhannen euron eläketuloa saavien eläkkeitä nettona 50 eurolla kuukaudessa. Arvion mukaan korotus koskee 308 000 eläkkeensaajaa.

– Tehtävä eläkkeiden korotus on osa siitä, mitä luvattiin ja erinomainen alku vähentämään eläkeläisköyhyyttä maassamme. EKL kuitenkin edellyttää, että annettu lupaus (Rinteen vappusatanen) toteutetaan kokonaisuudessaan tällä vaalikaudella, toteaa EKL:n puheenjohtaja Simo Paassilta.

Rakennusteollisuus on mielissään raidehankkeista, joiden odotetaan hillitsevän liikennepäästöjä ja mahdollisesti lisäävän asuntotuotantoa.

– Nopeat raideyhteydet parantavat työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuutta, kun ihmisten on mahdollista käydä töissä aiempaa kauempaa ja hyvien liikenneyhteyksien varrelle syntyy lisää asumisen mahdollisuuksia, toteaa Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell.

Rakennusteollisuus pitää hyvänä myös rakennuskannan energiaparannuksia ja korjaamista.

Suomen luonnonsuojeluliitto arvioi, että uusi hallitusohjelma on sen näkökulmasta vuosituhannen paras, vaikka konkreettisia keinoja ohjelmassa on niukasti.

– Parasta on luonnonsuojelun rahojen korotus ja pahinta soiden turpeen polton jatkuminen kivihiiltä pidempään, Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä tiivistää.

Metsien, soiden ja vesien suojelu edistyvät Luonnonsuojeluliiton mukaan merkittävästi 100 miljoonan euron vuosittaisen lisärahoituksen ja lakihankkeiden ansiosta.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on huolissaan siitä, että Rinteen hallituksen 75 prosentin työllisyysaste on rakennettu hyvin optimistiselle pohjalle.

– Jos työllisyystavoite jää saavuttamatta, talouden pohja pettää ja johtaa uusiin veronkiristyksiin ja lisävelkaantumiseen. Siksi kolmikantaisessa valmistelussa pitää tehdä työllisyyden nostamisen kannalta vaikuttavia ja vaikeitakin päätöksiä, kuten työllistymiseen kannustavan työttömyysturvan uudistus. Viime kädessä hallituksen tulee tehdä tarvittavat päätökset, sitä vastuuta hallitus ei voi ulkoistaa, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

EK:n mukaan pahimmat pelot yrittäjien verotuksen osalta eivät toteutuneet. Pettymystä tuli siitä, ettei hallitusohjelma sisällä kirjausta työrauhan uudistamisesta eli työtaistelujen hillitsemisestä.

– Suomi on työrauhassa kaukana meidän kilpailijamaista ja lainsäädäntö on vanhentunut, Häkämies sanoo.

SAK:n hallitus kiittelee maan hallituksen linjaa ottaa vakavasti työn pätkittymisen ja silppuuntumisen sekä alustatalouden haasteet.

– Alustatyö ei ole yrittäjyyttä, jos se on vain tekninen keino siirtää osa riskeistä ja maksuista työntekijän maksettavaksi ilman korvausta. Näissä tapauksissa sopimussuhde on katsottava työsopimukseksi, ja hallitusohjelma on viemässä kehitystä nyt kestävämpään suuntaan, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Autoveron alentamisen lopettaminen ja polttoaineiden verotuksen korottaminen harmittaa Autoliittoa.

– Polttoaineveron korotus viidellä sentillä ja siihen lisättävällä arvonlisäverolla nostaa vuosittaista polttoainelaskua noin 80 eurolla, jos polttoaineenkulutus on 6,5 litraa sadalla kilometrillä ja ajosuorite 20 000 kilometriä vuodessa, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen sanoo.

Matkailu- ja ravintolapalvelut ry ei pidä alkoholijuomaveron korottamisesta 50 miljoonalla eurolla vuodessa.

– Jo ennen korotusta anniskelun verotus on Suomessa EU:n kireintä. Viro alentaa samanaikaisesti alkoholin verotusta 25 prosentilla. Matkustajatuonti kasvaa, kotimaan matkailu vähenee ja verotulot karkaavat ulkomaille, Mara ry sanoo tiedotteessaan.