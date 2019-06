Löytyykö taas Korpilammen henki? – Hallituspuolueet vetäytyivät legendaariseen hotelliin, jossa etsittiin konsensusta jo 1977

Jussi Orell

Hallitusohjelmansa tänään virallisesti julkistaneet tulevat hallituspuolueet ovat kokoontuneet hotelli Korpilampeen Espooseen. Jo viikonloppuna julkisuuteen Iltalehdessä ja Helsingin Sanomissa vuotanut ohjelma julkistettiin aamupäivällä kokonaisuudessaan keskustakirjasto Oodissa Helsingissä. Tämän jälkeen eduskuntaryhmät vetäytyivät legendaariseen Korpilampeen jatkamaan yksityiskohtien hiomista.

Hotellille kaartoi ensin kansanedustajia linja-autojen kyydissä. Heidän jälkeensä saapuivat puheenjohtajat omaan tahtiinsa.

Talousseminaariin saapui myös tuore kansanedustaja, vihreiden Pirkka-Pekka Petelius.

Hotelli Korpilammessa on tehty painavia politiikan linjanvetoja aiemminkin. Pääministeri Kalevi Sorsa (sd) järjesti Korpilammen hengestä tutuksi tulleen talouspoliittisen kokoontumisen vuonna 1977 samassa hotellissa. Tuolloisissa neuvotteluissa muodostettiin yhteinen kokonaiskuva Suomen talouden tilasta.

Tuleva pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne vaati menneellä eduskuntakaudella hallitukselta "Korpilammen henkeä". Niinpä ei liene sattumaa, että juuri tämä espoolaishotelli valikoitui seminaarin pitopaikaksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Keskustan Matti Vanhasta on veikkailtu eduskunnan puhemieheksi.

Hotelli Korpilammella on hierottu yhteistä tilannekuvaa aiemminkin.

Seuraavalla hallituskaudella on tavoitteena muun muassa 60 000 uutta työllistä.

– Tämä oli haastava prosessi. Noin 250 ihmistä pistettiin tekemään ohjelmaa. Haemme ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua. Julkinen talous on tasapainossa 2023, Rinne sanoi aamupäivän tiedotustilaisuudessa.

19 ministerin hallituksen ohjelma saa viimeisen sinettinsä puolueiden päätöselimiltä kuluvan viikon aikana. Kun hyväksynnät ovat kasassa, tasavallan presidentti Sauli Niinistö voi nimittää hallituksen mahdollisesti perjantaina.

Juttua on päivitetty klo 13.00. Jutun otsikkoa on muokattu ja juttuun on lisätty kuvia.