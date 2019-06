Työntekijät veivät suomalaisyhtiöltä 14 miljoonaa euroa – rahat maksettiin ulkomaille

Keskusrikospoliisi tutkii epäiltyä törkeää petosta, jossa suomalaisen yhtiön palveluksessa olleiden henkilöiden epäillään erehdyttäneen työnantajaltaan noin 14 miljoonaa euroa.

Poliisi epäilee, että yhtiö on erehdytetty maksamaan rahat ulkomaisten yhtiöiden pankkitileille tekaistuilla laskuilla vuosien 2002–2017 aikana. Epäilty törkeä rikos on Krp:n tiedotteen mukaan jatkunut pitkään ja se on toteutettu poliisin epäilyn mukaan erittäin suunnitelmallisesti.

Yhtiö teki sisäisessä selvityksessä huomattujen epäselvyyksien perusteella tutkintapyynnön Krp:lle, ja esitutkinta aloitettiin viime vuoden lopulla.

Huhtikuussa Krp otti kiinni henkilöitä ja teki kotietsintöjä. Tällä hetkellä on yksi henkilö vangittuna. Hän toimi aiemmin pitkään asianomistajayhtiössä esimiestehtävissä. Poliisi epäilee, että asiaan liittyy myös muita kuin Suomen kansalaisia, eikä poliisi ole toistaiseksi tavoittanut kaikkia osallisiksi epäiltyjä.

– Epäillyn rikoksen tuottama taloudellinen hyöty ja asianomistajalle aiheutettu taloudellinen vahinko on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen. Poliisi pyrkii jäljittämään ulkomaille siirrettyä ja mahdollisesti kätkettyä omaisuutta, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Janne Järvinen Keskusrikospoliisista.

Käräjäoikeus on määrännyt syytteen nostamisen määräpäiväksi 22.10.2019.