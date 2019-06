Oodissa julkistetaan pian hallitusohjelma – tulossa 19 ministerin hallitus joka lisää menoja ja yrittää torjua ilmastonmuutosta

Ossi Rajala

Helsingin keskustakirjasto Oodi on valittu Antti Rinteen (sd) tulevan hallituksen ohjelman julkistuspaikaksi. Julkistaminen tapahtuu kello 10.30.

Paikkavalintaa perustellaan sillä, että kirjasto on sivistyksen kulmakivi sekä kohtaamispaikka.

– Kirjastoon liittyy myös hyvä suomalainen periaate: se, mikä on meillä lainassa, pitää palauttaa hyvässä kunnossa takaisin, tilaisuuden kutsussa kerrotaan.

Hallitusohjelman esittelevät Rinteen lisäksi muut hallituspuolueiden puheenjohtajat eli Juha Sipilä (kesk), Pekka Haavisto (vihr), Li Andersson (vas) ja Anna-Maja Henriksson (r).

Tilaisuus on avoin myös kansalaisille, ja kansalaiset saavat kysyä hallitusohjelmasta ensimmäisenä tilaisuudessa. Kansalaisten kysymysten jälkeen on median vuoro.

Hallitukseen on tulossa 19 ministeriä. Rinne on pääministeri ja Haavistoa on ennakoitu ulkoministeriksi. Keskusta saanee valtiovarainministerin paikan, mutta puolueensa puheenjohtajuudesta luopuva Sipilä tuskin ottaa paikkaa.

Rkp saanee 2 ministeriä, koska salkkuja on 19 eikä 18, kuten aiemmin on ennakoitu.

Tiedotustilaisuuden jälkeen hallituspuolueiden eduskuntaryhmien on tarkoitus kokoontua yhteen käsittelemään hallitusohjelmaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Hallituksen syntyminen edellyttää sitä, että puolueiden johtavat elimet hyväksyvät hallitusohjelman ja hallitukseen osallistumisen.

Vasemmistoliitto on kertonut järjestävänsä jäsenäänestyksen hallitukseen lähdöstä. Muiden puolueiden osalta ratkaisevassa asemassa on puoluehallitus tai -valtuusto.

Julkisuuteen vuotaneiden ennakkotietojen perusteella Rinteen hallitus lisäisi julkisia menoja.

Iltalehden ja Helsingin Sanomien mukaan oppivelvollisuus on tarkoitus ulottaa toisella asteelle, aktiivimalli purettaisiin ja pienimmät eläkkeet nousevat ainakin 50 euroa.

Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille on tarkoitus myöntää kymmeniä miljoonia euroja enemmän rahoitusta.

Tupakan, alkoholin ja polttoaineiden verotus kiristyy. Pienituloiset ovat saamassa tuloverotuksessa pientä helpotusta, mutta hyvätuloisten verotus kiristyy.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi Rinteen hallituksen suurimmista tavoitteista. Suomesta halutaan tehdä ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta ja hiilineutraali vuonna 2035. Konkreettiset keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ovat vielä epäselviä.