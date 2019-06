Uudet sähköveturit aloittavat VR:n matkustajajunissa – luvassa "satunnaisesti aiheettomia hätäjarrutuksia"

Uudet sähköveturit aloittavat matkustajaliikenteessä Oulun ja Rovaniemen välillä maanantaina 3.6. Vetureita ajetaan aluksi kolmen viikon kokeilujakso, jonka jälkeen VR arvioi liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa liikennöinnin jatkoa.

VR:n mukaan Vectron eli Sr3-sähköveturi on energiaa säästävä ja tehokas veturi, joka on suunniteltu toimimaan Suomen haastavissa sääolosuhteissa.

VR Group on tilannut Siemens Mobilityltä kaikkiaan 80 veturia toimitettavaksi vaiheittain vuoteen 2026 mennessä. Kyseessä on historian suurin yksittäinen hankinta, ja sen arvo on yli 300 miljoonaa euroa.

VR Group korvaa uusilla vetureilla vaiheittain 1970-luvulla hankitut neuvostovalmisteiset Sr1-sähköveturit.

Vectron-vetureilla on tehty koeajoja tavaraliikenteessä, ja aiemmin herkäksi todetun kulunvalvontajärjestelmän on todettu toimivan myös matkustajaliikenteessä.

VR kertoo tiedotteessaan, että veturin turvalaitteistoon nykyisen lainsäädännön mukaisesti kuuluva eurooppalainen ETCS-kulunvalvontajärjestelmä reagoi herkästi kaikkiin signaaleihin.

Järjestelmän herkkyyden vuoksi veturit saattavat tehdä satunnaisesti myös aiheettomia hätäjarrutuksia. Hätäjarrutus ei merkittävästi poikkea voimakkuudeltaan tavallisesta jarrutuksesta, ja matkustajaliikenteessä niitä tapahtuu eri syistä tyypillisesti kymmeniä vuodessa.