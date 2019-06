Tyttöjen silpomisen kieltämistä vaativa kansalaisaloite luovutetaan tänään

Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä lailla vaativa kansalaisaloite keräsi 61 266 allekirjoitusta. Aloite luovutetaan eduskunnan kansliaan tänään, ja sen luovuttavat Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Annette Gothóni ja asiantuntija Ujuni Ahmed sekä Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila.

– Erillislaki olisi tärkeä tuki ennalta ehkäisevään työhön ja vanhempien asenteiden muuttamiseen. Kun silpominen on selkeästi laissa kielletty, eri viranomaisten on helpompi ottaa se puheeksi hyvissä ajoin, Annette Gothóni sanoo World Visionin tiedotteessa.

Silpominen katsotaan Suomen nykylainsäädännössä törkeäksi pahoinpitelyksi.

– Ongelmana on se, etteivät tyttöjään silpovat ihmiset pidä silpomista pahoinpitelynä. Nykyinen lainsäädäntö ei ole riittävä. Erillislaki tarvitaan tyttöjen suojelemiseksi, asiantuntija Ujuni Ahmed sanoo.

World Visionin mukaan maailmassa elää noin 200 miljoonaa silvottua tyttöä ja naista. Yli kolme miljoonaa tyttöä silvotaan edelleen vuosittain. Silpomisväkivalta koskettaa myös suomalaisia tyttöjä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan Suomessa asuu noin 3 000 tyttöä, jotka ovat vaarassa joutua silvotuiksi.

– On järkyttävää, että Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa naisten sukuelinten silpomista ei ole kielletty erillislailla. Kansalaisaloitteemme keräsi yli 60 00 nimeä, mikä on viesti päättäjille, että suomalaiset eivät hyväksy silpomista ja haluavat päivittää lainsäädäntömme 2000-luvulle. Kiitos jokaiselle allekirjoittaneelle. Pallo on nyt eduskunnalla, Jukka Kurttila sanoo.