Näkökulma: Vaaleissa romahtaneen keskustan vahva puumerkki näkyy hallitusohjelmassa – Rkp sai läpi toisen ministerin salkun

Kirsi Turkki

Aki Taponen

Antti Rinteen (Sdp) viiden puolueen hallitus viimeisteli sunnuntaina hallitusohjelmansa. Rinne kertoi sunnuntai-iltana Helsingin Säätytalolla ja Twitterissä, että ohjelma on valmis ja ministerijako tehty.

Hallitusohjelmassa vaalit ennennäkemättömällä tavalla hävinnyt keskusta sai lähes kaikki tärkeät kynnyskysymyksensä läpi.

Sote tehdään maakuntapohjalle, yrittäjien ja yritysten verotus ei kiristy, kotihoidontukea ei leikata ja metsien hakkuita ei pienennetä.

Keskusta kehtaa näitä päätöksiä esitellä kenttäväelleen, mutta jokin sentään närästää varmasti keskustankin kannattajia. Hallituksen ohjelmassa on monia vahvoja ilmastopolitiikan kirjauksia.

Maaseudulla katsotaan varmasti karsaasti bensiinin ja dieselin hintoihin tulevia tuntuvia korotuksia. Korotuksen on arvioitu olevan viisi senttiä litraan. Fossiilisia polttoaineita käyttävä auto on monelle välttämätön ja vaihto sähköautoon toistaiseksi mahdoton sähköautojen hinnan ja latauspaikkojen puutteen vuoksi.

Monia omakotitalojen omistajia varmasti huolestuttaa myös hallituksen tavoite luopua öljylämmityksestä asteittain 2030-luvun alkuun mennessä. Valtio ja kunnat luopuvat öljylämmityksestä jo vuoteen 2024 mennessä. Öljylämmittäjä on saamassa muutoksiin tukea.

Hallituksen päätökset ovat selvinneet viikonlopun aikana medialle vuodetusta hallitusohjelmasta. Ensimmäisenä hallitusohjelman kokonaisuudessaan julkaisi Iltalehti.

Päähallituspuolue Sdp sai omia vaalilupauksiaan läpi, mutta joutui myös luopumaan tavoitteistaan tai siirtämään niitä työryhmien ratkottavaksi.

Sdp ajoi viiden prosentin lähdeveroa ulkomaisille rahastoille ja muille osinkoveroista vapautetuille yhteisöille. Puolueelle keskeistä tavoitetta selvitetään hallituskauden lopulle asti. Samanlaiseen selvitystyöhön menee uusi terveysvero, joka kohdistuisi ilmeisesti sokeriin.

Keskeinen voitto sdp:lle on hallitusohjelmassa aktiivimallin leikkurin purkaminen. Demarit lupasivat vaaleissa, että leikkuri katoaa, jos sdp on hallituksessa. Myös nyt toteutuva oppivelvollisuuden pidentäminen vuodella on demarien pitkäaikainen haave. Rinteen lupaamasta vappusatasestakin heruu osa eläkeläisille.

Sen sijaan työperäisen maahanmuuton vapauttamista vastustava Sdp joutui osittain taipumaan. Hallitusohjelman mukaan maahanmuuton painopisteeksi asetetaan työvoimapulasta kärsivät alat sekä tki-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset erityisosaajat, opiskelijat ja tutkijat. Tavoitetta varten laaditaan toimenpideohjelma.

Hallituksen työllisyyden parantamiseen liittyvät tavoitteet jäivät pitkälti työmarkkinajärjestöjen ratkottavaksi.

Kahdet vaalit peräkkäin voittanut vihreät voi ylpeillä monilla ilmastopolitiikkaan tehdyillä parannuksilla. Energiaverotuksen kokonaisuudistus tehdään vuoden 2020 budjettiriiheen mennessä. Vihreiden tiukimmat vaatimukset, kuten fossiilista polttoainetta käyttävien henkilöautojen myynnin lopettaminen 2030 mennessä ei mennyt läpi.

Vihreät vaati, että turpeen energiakäytöstä luovutaan 2020-luvulla. Hallitusohjelmassa turpeen energiakäyttö aiotaan vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Turvekysymyksiä ratkotaan myös keskustan vaatimuksesta työryhmässä.

Metsähakkuitakaan ei pienennetä, kuten vihreät vaativat ja kotihoidontukea ei muuteta kuuden kuukauden hoitorahaksi.

Vasemmistoliitolla oli luonnollisesti monia samoja ilmastotavoitteita kuin vihreillä. Osin ne nyt toteutuvat, mutta monta puolueen tavoitetta jää kuitenkin toteutumatta. Puolue ajoi muun muassa omaisuuden ja varallisuuden verottamisen kiristämistä.

Suomen suurimpaan puolustusmateriaalin hankintaan, hornet-hävittäjien täysimääräiseen korvaamiseen vasemmistoliitto on suhtautunut kriittisesti. Hallitusohjelman kirjauksessa lukee, että Suomi korvaa kaikki 64 hävittäjää.

Rkp voi olla yksi hallitusneuvottelujen tyytyväisimmistä puolueista. Ruotsista tulee jälleen pakollinen yo-kirjoituksissa, terveydenhuoltolaki avataan ja Vaasan keskussairaala muutetaan laajan päivystyksen sairaalaksi.

Rkp tappeli viimeiseen asti myös kahdesta ministerin paikasta ja vetosi muun muassa puolueen puheenjohtajan kovaan työtaakkaan. Rinne kertoi sunnuntai-iltana, että hallitukseen tulee 19 ministeriä, joten rkp sai tahtonsa läpi.

Maakunnille tärkeitä ratayhteyksiä hallituspuolueet eivät laittaneet mihinkään järjestykseen. Niiden rahoitukseen ei oteta myöskään kantaa. Ohjelmassa luvataan vain ratasuunnittelun käynnistämistä ja jatkamista ei puolilla Suomea. Suomi-radan eli Helsinki-Tampere -välin suunnittelu aloitetaan, samoin itäradan. Turun tunnin junan jatkosuunnittelu myös aloitetaan. On odotettavissa, että liikenneinfran panostuksista käydään hallituskaudella kiivasta vääntöä, koska kaikkien ratayhteyksien yhteenlaskettu summa on yli kymmenen miljardia euroa.