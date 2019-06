Hallitusohjelma on monen tekijän kompromissi – Näin siinä sanotaan muun muassa toimeentulosta, verotuksesta ja ympäristöstä

Daniel Wallenius

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti perjantaina, että hallitusohjelma on valmis. Se on määrä julkaista maanantaina, mutta sen sisällöstä on tihkunut julkisuuteen tietoja pitkin neuvotteluja ja lopulta Iltalehti uutisoi saaneensa käsiinsä hallitusohjelmaluonnoksen.

Iltalehden mukaan hallitusohjelma on yli 161-sivuinen, ja näin se vaikuttaisi arkeen esimerkiksi toimeentulon, verotuksen, liikenteen ja ympäristön osalta:

Toimeentulo

Antti Rinteen hehkuttama vappusatanen, eli pienimpiin eläkkeisiin tehtävä 100 euron korotus toteutuu vain osittain. Alle tuhannen euron eläkkeitä korotetaan joka kuukausi 50 eurolla. Myös taiteilija- ja urheilijaeläkkeen määrää lisätään ja yrittäjien sosiaali- ja eläketurvan parantamista selvitetään.

Hallitus aikoo myös selvittää ansiosidonnaisen työttömyysturvan tuomista kaikille työttömille. Tätä asiaa on äänekkäimmin ajanut eduskunnasta pudonnut siniset.

Vasemmiston ja sdp:n kynästä lienee peräisin peruspäivärahan, työmarkkinatuen ja sairaus- sekä vanhempainpäivärahojen korotus ja opintorahan sitominen uudelleen indeksiin.

Verotus

Hallitusneuvotteluita vetänyt Antti Rinne on sanonut neuvotteluiden kuluessa, että uuden hallituksen ei tarvitse leikata mistään. Linjauksen läpi vieminen tarkoittaa sitä, että uusia tuloja on hankittava jostain.

Tuloveroja kevennetään 200 miljoonalla eurolla ja kevennys kohdennetaan pieni- ja keskituloisiin palkansaajiin, eläkeläisiin ja yrittäjiin kohdistuvien veronkorotusten korvaamiseen. Uusi työtulotuki tekee pienituloisten ansioverosta negatiivisen, mikä kannustaa ottamaan työtä vastaan.

Solidaarisuusvero jatkuu hallituskauden loppuun, mikä on sdp:n, vihreiden ja vasemmiston linjojen mukaista. Toisaalta keskustan vastustamat yrittäjien ja yritysten veronkorotukset eivät toteudu.

Fossiilisten polttoaineiden verotus sen sijaan kiristyy 250 miljoonalla, tupakkaverotus 200 miljoonalla, alkoholivero 50 miljoonalla ja virvoitusjuomavero 25 miljoonalla eurolla. Lisäksi suunnitteilla on kokonaan uusi terveysvero. Haittaverojen kanssa hallitus jatkaa edeltäjiensä linjoilla, sillä myös viime hallitus kiristi tupakan verotusta. Lisäksi hallitus aikoo selvittää uusiutumattomien pakkausten ja kaivosten veroa sekä osinkojen lähdeveroa.

Rahaa valtion kassaan haalitaan myös verovähennyksiä poistamalla. Kotitalousvähennystä pienennetään noin 95 miljoonan edestä ja asuntolainan korkojen verovähennyksistä luopumista jatketaan.

Liikenne

Autoilijalle luvassa on keppiä tai porkkanaa riippuen auton päästöistä. Sähköauton latausetu vapautetaan verosta ja työsuhdeautoilun edut suosivat vähäpäästöisen auton valintaa. Hallitus aikoo myös säätää lain, joka mahdollistaa tiemaksujen käyttöönoton. Polttoaineverotus kiristyy. Toisaalta sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamistukea korotetaan ja sen rakentamista kiinteistöille edistetään myös muilla keinoin.

Vihreiden hallitusneuvotteluihin tuomaa lentoveroa ei toteuteta.

Ympäristö

Hallitusohjelman mukaan Suomi aikoo olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa yhteiskunta. Hallitusohjelman ympäristökirjaukset ovat hyvin yksityiskohtaisia ja esimerkiksi vihreiden vaatimia tiukennuksia kaivoslakeihin on tulossa.

Sen sijaan vihreät on joutunut tinkimään ydinvoimakannassaan. Hallitusohjelmassa sanotaan, että hallitus puoltaa Loviisan ydinreaktoreiden jatkolupia.

Vihreiden kädenjälki näkyy myös eläinten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävissä toimenpiteissä, mutta ohjelmaan ei ole kirjattu turkistarhauksesta luopumista, mitä voidaan pitää keskustan voittona sekä vihreiden ja vasemmistoliiton tappiona.